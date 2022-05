Zlikwidowali nielegalne rozlewnie alkoholu

fot. KMP w Elblągu

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zlikwidowali dwie, nielegalne rozlewnie alkoholu pod Elblągiem. Zabezpieczyli ponad 200 litrów cieczy służącej do produkcji wyrobów alkoholowych, blisko 10 litrów samego alkoholu, beczki oraz destylatory. Do policyjnego aresztu trafiło dwóch mężczyzn w wieku 39 i 45 lat. Grozi im kara do 1 roku pozbawienia wolności.

Działania policyjne miały miejsce w piątek (27 maja) na terenie jednej z podelbląskich miejscowości. Tam kryminalni weszli na teren dwóch posesji i zatrzymali podejrzanych mężczyzn w wieku 39 i 45 lat. Na miejscu zabezpieczyli ponad 200 litrów cieczy służącej do produkcji wyrobów alkoholowych, blisko 10 litrów samego alkoholu, beczki oraz destylatory. Podejrzani przyznali się do nielegalnego wyrobu alkoholu i usłyszeli zarzuty. Grozi im kara do 1 roku pozbawienia wolności. Policjanci ostrzegają, spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i dla życia.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg