O zbiórce nakrętek prowadzonej w Elblągu promującej ochronę środowiska, a także o projektach wyłonionych w kolejnej edycji Zielonego Budżetu mówiły dziś władze miasta podczas briefingu, który odbył się przy ul. Nowowiejskiej. „Elbląg to zielone miasto” - to stwierdzenie przewijało się podczas spotkania.

Pojemniki w kształcie liścia, do których mieszkańcy wrzucają nakrętki, mają przysłużyć się działalności charytatywnej

- Około 1,5 tony tych nakrętek zebraliśmy już jako mieszkańcy - mówił prezydent Elbląga Witold Wróblewski – Otrzymaliśmy za te nakrętki kwotę ok. 2900 zł, którą chcemy przeznaczyć na wsparcie dla chłopca, który, jak pamiętamy, zaksztusił się winogronem i potrzebna jest mu rekonwalescencja (chodzi o małego Mikołaja, o którym niejednokrotnie pisaliśmy na naszych łamach – red.) – dodał prezydent. Podziękował mieszkańcom i firmie Bioentech, która odbiera nakrętki i zastosowała za nie „hojniejszą taryfę”.

Co postanowiono w kwestii Zielonego Budżetu? Wpłynęło do niego 14 propozycji, zrealizowanych zostanie 6 projektów. Głosowało 386 osób. - Zachęcamy, żeby tych głosujących było więcej – podkreślił prezydent w odniesieniu do kolejnych takich inicjatyw. Zielony Budżet ma 30 tys. zł, projekty nie mogły przekraczać kwoty 5 tys. zł. Będą realizowane w kolejności od tego, który uzyskał największą liczbę głosów do wyczerpania budżetu. Prezentujemy je poniżej.

Fot. Anna Dembińska

- Chciałbym zwrócić uwagę na to, jak „na zielono” myślą mieszkańcy Elbląga. Zawsze powtarzam, że Elbląg jest pięknym, zielonym miastem - mówił wiceprezydent Michał Missan. Dziękował za zaangażowanie tym, którzy włączyli się w inicjatywę. - Mieszkańcy coraz bardziej chcą mieć wpływ na swoje otoczenie, oczywiście chcielibyśmy, aby to uczestnictwo było na wyższym poziomie – dodał. - Cieszymy się, że udało nam się wyłonić te projekty, które na pewno będą spełniały oczekiwania mieszkańców, bo to są ich wnioski i ich głosy.

Przypomnijmy, że Zielony Budżet w Elblągu powstał z inicjatywy grupy Bez Lipy.

Zwycięskie projekty:

Magnoliowy Parkur – dot. ul. Okólnik – liczba głosów - 73

Spacer Aleją Magnolii – nasadzenie magnolii w Parku Modrzewie - 44

Trawy ozdobne w Parku Modrzewie - 42

Upięknijmy Part Traugutta – kwiaty i krzewy – 39

Zielony Jagiellończyk - 34

Pas zieleni przy ul. Legionów – 31

Pozostałe projekty:

Zieleniec na Bielanach - 27

Zielony narożnik (Obrońców pokoju/Matejki/Dąbka) - 22

Upięknijmy ulice Bema, Grota Roweckiego, Ratuszowa - 20

Upięknijmy Trybunalską - 10

Park Olimpijski - 9

Piękniejsza ul. Lotnicza – kwiaty przy EUHE - 7

Kwiatowa zieleń – 4

Upięknijmy Part Traugutta – żywopłot - 3