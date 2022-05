50 lat minęło

Dokładnie 50 lat temu w I Liceum Ogólnokształcącym młodzież z sześciu klas maturalnych przystępowała do egzaminu dojrzałości. Były to uczennice i uczniowie, którzy po latach dowiedzieli się, że są boomersami. Pokolenie to na długie lata zdominowało rynek pracy i odegrało przez to bardzo ważną rolę w powojennej historii Polski.