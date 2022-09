Agrounia w Elblągu

- Tak zaczyna wyglądać Polska - jak jeden wielki step. Jak miejsce gdzie nie ma przestrzeni dla drobnych przedsiębiorców, małego handlu. Ale jest miejsce dla wielkich biznesmenów którzy przejmują nasz kraj - mówił Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii przyjechał do Elbląga przekonywać do programu ruchu.

- Polacy zatracili tożsamość, taką pewność, że są u siebie. Mówi się o wielu tematach, ale nie mówi się chociażby o tym, że ludzie na Warmii i Mazurach zarabiają w Polsce najmniej. Dużo mniej niż w innych regionach kraju. To jest temat, który bardzo nas dotyczy - mówił Michał Kołodziejczak, lider Agrouni.

Agrounia rozpoczęła objazd kraju, powoli przygotowując się do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Na spotkaniu z dziennikarzami w Elblągu działacze poruszyli szereg ich zdaniem ważnych dla lokalnej społeczności tematów.

- Dziś na spotkaniu w Pasłęku spotkałem człowieka, który do najbliższego sklepu spożywczego ma 20 kilometrów. Niestety, tak zaczyna wyglądać Polska - jak jeden wielki step. Jak miejsce, gdzie nie ma przestrzeni dla drobnych przedsiębiorców, małego handlu. Ale jest miejsce dla wielkich biznesmenów którzy przejmują nasz kraj - mówił Michał Kołodziejczak.

fot. Mikołaj Sobczak

Poruszono też sprawę oddziału psychiatrii dziecięcej w Olsztynie, w którym lekarze złożyli wypowiedzenia. jest to jedyna placówka tego typu w województwie warmińsko - mazurskim, która dodatkowo przyjmowała pacjentów z województwa podlaskiego. - 400 psychiatrów w tym kraju opiekuje się naszymi dziećmi. Mówię tutaj o ostrych przypadkach, próbach samobójczych. To nie jest prosta sprawa. Od stycznia do listopada 2021 r. mieliśmy 1336 prób samobójczych w naszym kraju. Chciałam zapytać naszych rządzących czy oddział psychiatrii w Olsztynie jest ważny. Apeluję do rządzących, żeby szpital psychiatryczny w Olsztynie i ten oddział nie został zamknięty - dodała Karina Kozłowska z Agrounii.

W trakcie konferencji trwał też kilkuminutowy protest polegający na zablokowaniu al. Grunwaldzkiej poprzez ciągłe przechodzenie przez przejście dla pieszych w okolicy wejścia na teren Giełdy Elbląskiej.

- My nie narzekamy. Bierzemy się do pracy i przekonujemy Polaków, że dziś jest alternatywa. Że nie tylko Donald Tusk, czy Jarosław Kaczyński to są ludzie, którzy mają rządzić krajem.

Dziś o godzinie 17.30 w Cechu Rzemiosł Różnych Michał Kołodziejczak spotka się z mieszkańcami Elbląga.