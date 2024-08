Nowy rok szkolny tuż tuż, w sklepach królują promocje artykułów piśmienniczych i papierniczych, artykułów plastycznych, plecaków... koniecznych do przygotowania szkolnych wyprawek. Niestety, nie każde dziecko pójdzie we wrześniu do szkoły zaopatrzone w piękne wyprawki, w których znajdzie się wszystko co niezbędne dla ucznia, o które zadba najbliższa mu osoba...

Miejskie Centrum Wolontariatu tradycyjnie organizuje akcję „Pierwszy dzwonek". To będzie już 9 edycja! Zbieramy wyprawki, artykuły szkolne, które są niezbędne na początku roku szkolnego ale też artykuły, które przydadzą się w ciągu całego roku dla najbardziej potrzebujących dzieci oraz podopiecznych Domów Dziecka, DPS w Elblągu i okolicach. Każdego roku wspieramy coraz większe grono potrzebujących, a to głównie dzięki Waszemu zaangażowaniu w tę akcję udaje się sprostać potrzebom, które są ogromne. Mamy nadzieję, że i tym razem, już po raz dziewiąty możemy liczyć na siłę waszej pomocy tak jak było to dotychczas.

Wspólnie pomóżmy wesprzeć dzieci i młodzież z DPS w Elblągu, placówek opiekuńczo-wychowawczych z Elbląga i najbliższych okolic.

Zbieramy nowe, nieużywane rzeczy. Najpotrzebniejsze będą:

- zeszyty wszystkie rodzaje, oraz duże A4 w kratkę

- kredki, pisaki, ołówki, pióra, długopisy

- bloki rysunkowe, techniczne, kolorowe, wycinanki, koszulki

- artykuły plastyczne, farbki różnego rodzaju, pastele, kleje

- papier xero, gumki, temperówki,

- plecaki, tornistry,workoplecaki, piórniki, teczki

oraz wszelkie inne artykuły szkolne, które mogą przydać się uczniowi w szkole.

Dodatkowo dla DPS-u na Kasprzaka zbieramy artykuły spożywcze (makarony, kasze, ryże, cukier, olej, obiadki, deserki dla dzieci w słoiczkach, kaszki bezmleczne owocowe, mlekio BEBILON 3,4) a także środki czystości i pielęgnacyjne (proszki do prania, płyny do prania/płukania, płyny do czyszczenia powierzchni, pieluchy, chusteczki nawilżane, artykuły pielęgnacyjne).

Liczymy na Państwa życzliwość, za co z góry dziękujemy.

Akcja związana ze zbiórką artykułów szkolnych potrwa do 2 października 2024 r.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 55 235 18 85, bądź e-mailowo: wolontariat@centrumelblag.pl.

Zebrane artykuły można przynosić do biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu znajdującego się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 26, od poniedziałku do piątku od 9 do 16.

Zapraszamy! Pomóżcie Nam pomagać innym!