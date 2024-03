Aktualne oferty pracy PUP

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Można się z nimi zapoznać w Powiatowym Urzędzie Pracy. Obecnie poszukiwane są osoby na następujące stanowiska.

Oferty pracy w branży:

METALOWEJ, MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: mechanik utrzymania ruchu, spawacz, szef spawalni, szlifierz wałów korbowych, ustawiacz maszyn, technik elektronik.

BUDOWLANEJ, STOLARSKIEJ: cieśla szalunkowy, dekarz-blacharz, dociepleniowiec, malarz budowlany, murarz, murarz-montażysta, pomocnik operatora okleiniarki, operator piły panelowej, pomocnik operatora piły panelowej, płytkarz, pomocnik budowlany, robotnik drogowy, robotnik ogólnobudowlany, technolog (produkcja mebli), układacz kostki brukowej, zbrojarz.

OPERATORZY MASZYN, KIEROWCY: frezer CNC, kierowca działu kwatermistrzowskiego, magazynier, operator żurawia wieżowego, kierowca/ mechanik, operator dźwigu samochodowego, operator koparko – ładowarki.

USŁUGOWEJ: manikiurzystka – stylistka paznokci, opiekun osób starszych, pokojowa w hotelu, pracownik restauracji typu fast food, sprzedawca na stacji paliw, asystentka stomatologiczna, pielęgniarka szkolna.

SPECJALIŚCI: główny księgowy, stażysta-docelowo inspektor ds. bhp, inspektor weterynaryjny w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, instruktor nauczania na kursach komercyjnych dla dorosłych, kandydat na podinspektora pracy, referent ds. turystki i rekreacji.

PEDAGOGICZNEJ, PSYCHOLOGICZNEJ: młodszy psycholog działu penitencjarnego, młodszy psycholog działu terapeutycznego, nauczyciel wychowania przedszkolnego, psycholog.

INNE: kontroler jakości, pracownik do produkcji opakowań kartonowych, pracownik produkcji-operator urządzeń lakierniczych, strażnik działu ochrony, recykler palet, szycie/krojenie pokrowców do materacy, tester kosmetyków, asystent klienta, szwaczka, sprzątaczka.

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik gospodarczy, pracownik ochrony fizycznej.

Oferty pracy dla osób zarejestrowanych w PUP w Elblągu:

mechanik-operator maszyn, monter instalacji elektrycznych i teletechnicznych, serwisant kas fiskalnych, pracownik produkcji–szlifierz, operator suwnicy, pracownik produkcji, kucharz, młodszy kucharz, pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych.

Oferty stażu dla osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Elblągu –

Realizowane z EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (II)" #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

sprzedawca, sprzedawca-kasjer, technik administracji, pracownik administracyjny, pracownik administracyjno – biurowy, referent, kelner, pracownik obsługi hali, pracownik gospodarczy, doradca ds. rynku nieruchomości, doradca ds. sprzedaży nieruchomości-kierowca kat. B, stolarz meblowy, pomoc kuchenna, pomocnik ogrodnika, pracownik powierzchni płaskich, pracownik gospodarczy, organizator obsługi sprzedaży internetowej/ obsługa biurowa, pomoc administracyjna, magazynier, asystent w dziale sprzedaży, pracownik ds. kadr i płac.

Oferty stażu dla osób zarejestrowanych w PUP w Elblągu z FP:

pracownik biurowy, robotnik gospodarczy.