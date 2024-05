Aktywnie dla seniorów

Klub Sportowy „Elbląskie Włóczy-Kije” od 8 maja do 15 grudnia 2024 roku realizuje projekt Aktywny Senior i Senior Sportowiec. W ramach tego projektu realizowane są dwa zadania: „I Maraton Nordic Walking na raty” i „Z Nordic Walking dookoła Globu”.

Projekt skierowany jest do seniorów chodzących oraz planujących rozpoczęcie chodzenia z kijkami Nordic Walking. Osoby rozpoczynające swoją przygodę będą mogły nauczyć się prawidłowego chodzenia z kijkami od profesjonalistów (instruktorów nw) i w tym dniu, o ile nie posiadają kijków, będą je mogły wypożyczyć (bezpłatnie).

Każdy z uczestników maratonu przejdzie łącznie 42,19 km - 8 etapów po 5275 m. Odcinki będą do przejścia podczas marszu raz w miesiącu w dniach – 11.05; 01.06; 06.07; 24.08.; 07.09; 12.10; 09.11; 07.12. Szczegóły na stronie. W tych dniach spotykamy się na dużej polanie w Lesie Komunalnym Bażantarnia, przy wiacie MARGITKA.

Po każdej edycji trzy pierwsze uczestniczki i trzech uczestników otrzyma drobne pamiątki.

Uczestnicy zadania „Z NW dookoła Globu” poprzez stałe uczestnictwo w zajęciach nw rejestrować będą ilość przechodzonych kilometrów na specjalnych kartach „kilometrażowych”.

Marsze zorganizowane odbywają się w środy od godz. 9, soboty i niedziele w okresie letnim (od 4 maja do 31 sierpnia od godz. 8, od 1 września od godz. 9). Zbiórka przy muszli koncertowej w Bażantarni. Każdy z zarejestrowanych uczestników zadania może kontynuować marsze w pozostałe dni tygodnia rejestrując ilość przechodzonych kilometrów.

W ramach podjętych działań kierowanych do seniorów dążyć będziemy do wzmocnienia ich aktywności, sprawności, poprawy zdrowia i utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Chodzenie z kijkami to najbardziej rozwijająca się i dostępna forma rekreacji fizycznej. Poprzez organizację tego programu chcemy dotrzeć do szerokiej grupy seniorów z Elbląga i okolic. Stworzymy nowe warunki i nawyki do aktywnego spędzania czasu wolnego, promujemy zdrowy styl życia.

Koordynator Projektu – Urszula Wolna

Nr tel. 601 694 717