Aktywny rodzic przez aplikację

Rodzice, którzy składają wnioski o wypłatę wyprawki szkolnej lub 800 + doskonale znają funkcjonowanie, dostępnej na telefon aplikacji. Dzięki mZUS można zdalnie, bez konieczności osobistej wizyty w ZUS o każdej porze dnia wysyłać elektroniczne wnioski. Od października umożliwi ona wnioskowanie o pieniądze z programu „Aktywny rodzic”.

Bezpłatna aktualizacja mobilnej aplikacji jest już dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Teraz jest w niej wiele informacji i funkcji zarówno dla ubezpieczonych w ZUS, jak i tych, którym Zakład wypłaca świadczenia.

- Zainstalowanie aplikacji jest proste. Aby móc z niej korzystać należy połączyć ją ze swoim profilem PUE. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji i na naszej stronie internetowej – wyjaśnia Anna Grabowska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Rzeczniczka mówi, że na stronie zus.pl jest umieszczona instrukcja użytkowania oraz link do filmu instruktarzowego na YouTube

- Nasza aplikacja cały czas jest udoskonalana. Dotychczas dzięki niej klienci mogli w prosty i szybki sposób złożyć wnioski o pieniądze z programów dla rodzin. Teraz mogą również sprawdzić czy oni sami oraz członkowie ich rodzin są ubezpieczeni. Mogą zobaczyć również, jakie zasiłki, emerytura czy renta wypłaca im ZUS – dodaje rzeczniczka - Aplikację należy aktualizować dzięki czemu klienci uzyskają więcej możliwości.

Od 1 października 2024 r. ruszy program Aktywny Rodzic, który wprowadza nowe świadczenia pieniężne dla rodzin. Program ma ułatwić rodzicom pogodzenie zadań związanych z rodzicielstwem i aktywizacją zawodową. Od tej daty będzie można składać wnioski o te nowe świadczenia. Przyznawaniem i wypłatą wsparcia zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. – Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie „aktywni rodzice w pracy”. Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie „aktywnie w żłobku”, które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie „aktywnie w domu”, które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko. Prawo do świadczeń nie zależy od dochodów rodziny.

Instrukcja instalacji aplikacji i korzystania z niej oraz więcej informacji o programie Aktywny rodzic znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.