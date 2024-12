Autyzm – skala problemu w regionie

Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Co roku w pierwszym tygodniu grudnia obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu. To okazja do porozmawiania o potrzebach osób w spektrum i ich bliskich.

Celem tego szczególnego tygodnia jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób z autyzmem, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób w spektrum, wymagających wsparcia. Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z innym funkcjonowaniem mózgu. Osoba w spektrum autyzmu inaczej postrzega świat, inaczej się komunikuje i inaczej doświadcza kontaktów społecznych. Często jest nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby. Skala problemu Kilkanaście lat temu ONZ oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. W ostatnim czasie skokowo rośnie liczba diagnoz związanych ze spektrum autyzmu. - W województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni ostatnich 4 lat obserwujemy wyraźny wzrost liczby pacjentów, u których zdiagnozowano autyzm dziecięcy. W 2020 roku było to 591 przypadków, w tym roku już 1 443. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku autyzmu atypowego. W tym roku z tym rozpoznaniem leczono 271 pacjentów, podczas gdy cztery lata temu było ich zaledwie 87 – podaje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ. Przyczyny autyzmu Wielopłaszczyznowe badania nad tym, skąd bierze się autyzm, nie przyniosły do tej pory jednoznacznych wniosków. Uznaje się, że przyczyny powstawania autyzmu są złożone i wieloczynnikowe. Naukowcy szukają odpowiedzi przede wszystkim w badaniach genetycznych i czynnikach środowiskowych. Wczesne rozpoznanie i interwencja Wczesne rozpoznanie autyzmu jest kluczowe, ponieważ umożliwia wcześniejsze rozpoczęcie terapii, co może znacząco poprawić rozwój dziecka. Objawy autyzmu mogą być zauważone już w pierwszych latach życia. Diagnoza najczęściej opiera się na obserwacji zachowań i umiejętności społecznych dziecka. Wczesna interwencja, która może obejmować terapie behawioralne, logopedyczne i zajęciowe, pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, społecznych i adaptacyjnych. Gdzie szukać pomocy - Na Warmii i Mazurach mamy dwa ośrodki udzielające świadczeń w zakresie autyzmu dziecięcego i innych całościowych zaburzeń rozwoju, są to placówki w Olsztynie i Elblągu. – wyjaśnia Mil. Dane placówek: - SAMODZIELNY PUBLICZNY OŚRODEK REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ELBLĄGU, 82-300 ELBLĄG, KRÓLEWIECKA 2 - WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY IM. PROF. DR STANISŁAWA POPOWSKIEGO W OLSZTYNIE, 10-561 OLSZTYN, ŻOŁNIERSKA 18A Autyzm – zaburzenie, które dotyczy również osób dorosłych Objawy autyzmu utrzymują się przez całe życie, ich poziom nasilenia lub przebieg mogą ulec zmianie, natomiast na każdym etapie życia w znaczącym stopniu wpływają na funkcjonowanie. Dlatego rozumienie i diagnoza autyzmu u osób dorosłych są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na uzyskanie odpowiedniego wsparcia, a także zrozumienie własnych trudności. W obszarze opieki zdrowotnej zauważamy obecnie coraz większą liczbę dorosłych osób, które zgłaszają się w celu przeprowadzenia diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu i te diagnozę otrzymują.

Agnieszka Budziszewska, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji OW NFZ