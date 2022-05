Barierka była i już jej nie ma

Z ul. Traugutta do Parku Dolinka można już zejść po schodach wzdłuż inwestycji mieszkaniowej. Mieszkanka Elbląga skarżyła się na barierkę uniemożliwiającą korzystanie ze schodów. Po naszej interwencji barierka zniknęła.

Przy Parku Dolinka powstaje inwestycja mieszkaniowa. Budowa odgrodzona jest płotem, a wzdłuż płotu ciągną się schody, będące fragmentem ciągu pieszego z ul. Traugutta do ul. Agrykola. Schody wraz z podjazdem dla wózków i rowerów kosztowały 100 tys. zł. Pewnego dnia „u góry“ schodów stanęła barierka i piesi zmuszeni byli do korzystania z części przeznaczonej dla wózków i rowerów. - Dlaczego schody zostały wyłączone z użytku. Kiedy barierka zostanie usunięta. Mieszkańcy mogą korzystać z części dla wózków, ale jest to niewygodne, a dla osób ze schorzeniami wręcz niedostępne - interweniowała w naszej redakcji jedna z czytelniczek.

Z tym pytaniem zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego. - W ciągu ul. Traugutta są prowadzone prace związane z budową kanalizacji do nowo budowanego budynku. Deweloper zajął teren pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Po stwierdzeniu tego faktu wezwano kierownika budowy m.in. do wyjaśnienia sprawy, pouczono go o nieprawidłowym wygrodzeniu terenu budowy oraz zobowiązano do niezwłocznego udostępnienia przejścia przez schody. Kierownik budowy zobowiązał się, że w dniu dzisiejszym (tj. 12 maja 2022r.) zostanie odtworzona nawierzchnia chodnika i przywrócony ruch w obszarze chodnika i schodów. Wygrodzony zostanie jedynie teren pasa zieleni na czas trwania budowy budynku - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z Biura Prasowego ratusza.

Dziś rano byliśmy na miejscu - ze schodów można już korzystać bez przeszkód.