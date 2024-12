Betlejemskie Światło pokoju do odebrania w katedrze

Komenda Hufca ZHP Elbląg zaprasza na przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju do rąk biskupa elbląskiego oraz wszystkich elblążan. Uroczystość odbędzie się we wtorek (17 grudnia), o godz. 18 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu

Historia Betlejemskiego Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem, gdzie w Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. Co roku skauci odpalają od niego jedną świeczkę, której płomień w wielkiej sztafecie przemierza kraje i kontynenty, niosąc przesłanie pokoju, pojednania i wzajemnego zrozumienia. Dla harcerzy i skautów Betlejemskie Światło Pokoju to nie tylko symbol. To znak braterstwa, troski i chęci czynienia świata lepszym. Światło przekazywane jest do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, by przypominało o wartościach miłości, pokoju i solidarności.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi "Kochaj czynem". Hasło to podkreśla znaczenie miłości wyrażanej poprzez działania – zarówno te codzienne, jak i w obliczu wyjątkowych wyzwań, takich jak pomoc osobom dotkniętym wojną czy klęskami żywiołowymi. "Kochaj czynem" to wezwanie do aktywnego okazywania troski, solidarności i wdzięczności w każdej sytuacji.

Przykładem tej postawy były działania harcerzy ZHP w 2024 roku podczas powodzi, która dotknęła Polskę. Harcerki i harcerze organizowali zbiórki, pomagali w ewakuacji i sprzątaniu, pokazując, że służba drugiemu człowiekowi to fundament ich misji.

Uroczystość przekazania Światła odbędzie się we wtorek (17 grudnia) o godz. 18 w Katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Zachęcamy do wyposażenia się w lampiony, latarenki lub znicze w celu zabrania Światła do domów.