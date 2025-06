Bez EKUZ na urlop ani rusz

Towarzyszy nam na wakacjach lub podczas krótkiego wyjazdu za granicę. Warto mieć ją przy sobie na wszelki wypadek, bo z nią możemy czuć się bezpieczniej. Dlaczego Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest aż tak ważna?

Karta EKUZ – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest unijnym dokumentem, który potwierdza prawo do świadczeń medycznych. EKUZ jest honorowana m.in. w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W efekcie skorzystasz z niej również na Islandii, w Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, a nawet Wielkiej Brytanii. W razie nagłej choroby lub wypadku EKUZ uprawnia do skorzystania z pomocy lekarza lub hospitalizacji za granicą. Jest to niezwykle pomocne rozwiązanie, które podnosi bezpieczeństwo podczas podróży, jednak warto pamiętać, że zakres usług medycznych w ramach EKUZ może różnic się w zależności od wybranego kraju.

EKUZ – ile kosztuje wyrobienie karty?

Wyrobienie karty EKUZ jest bezpłatne – wystarczy posiadać ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Sam proces nie jest skomplikowany, dlatego każdy przed wyjazdem powinien zapoznać się z jego poszczególnymi etapami i zadbać o własne bezpieczeństwo podczas zagranicznej podróży.

Karta EKUZ – jak wyrobić?

Pierwszym krokiem do wyrobienia karty EKUZ jest pobranie i wypełnienie specjalnego wniosku. Pamiętaj, by pobrać dokument odpowiadający Twoim celom – inny wniosek obowiązuje osoby wyjeżdżające w celach turystycznych, a inny w przypadku podróży związanych z wykonywaną pracą.

Co powinno znaleźć się we wniosku? Do najważniejszych informacji zaliczamy:

dane osoby, dla której ma być wydana karta EKUZ (w tym imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, telefon/e-mail);

status ubezpieczeniowy osoby wnioskującej o EKUZ;

cel wyjazdu (jeżeli ma on związek z wykonywaną pracą);

adres do doręczenia karty EKUZ;

podpis osoby składającej wniosek.

Wypełniony wniosek o EKUZ możesz złożyć osobiście w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia – w takiej sytuacji dokument otrzymasz od razu, podczas tej samej wizyty.

Jeżeli natomiast wolisz załatwić sprawę bez wizyty w oddziale NFZ, możesz:

wysłać wniosek mailowo;

wysłać wniosek tradycyjną pocztą (do jednego z oddziałów NFZ);

wysłać wniosek poprzez skorzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) lub Internetowego Konta Pacjenta.

Jeżeli skorzystasz z którejś z tych trzech opcji, otrzymasz EKUZ na wskazany we wniosku adres.

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można otrzymać także w punkcie obsługi klienta NFZ na Lotnisku Chopina w Warszawie. Punkt mieści się w górnej części hali odlotów, niedaleko wejścia C, przy strefie kontroli bezpieczeństwa.

- Swoboda przemieszczania się po państwach Unii Europejskiej sprawia, że zainteresowanie kartą EKUZ stale rośnie. W 2023 roku nasz Oddział wydał 59 tysięcy kart, w zeszłym roku ponad 64 tysiące. W tym roku również wpływa do nas dużo wniosków – informuje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa W-M OW NFZ.

EKUZ – ile się czeka na wyrobienie karty?

Jeżeli składasz wniosek osobiście, otrzymasz kartę EKUZ jeszcze podczas tej samej wizyty. Nieco inaczej sytuacja wygląda po wysłaniu go drogą pocztową lub online. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w 5-10 dni (w zależności od sezonu – od czerwca do września czeka się nieco dłużej).

Za pośrednictwem strony internetowej nfz.gov.pl możesz sprawdzić online, na jakim etapie rozpatrywania jest Twój wniosek oraz kiedy otrzymasz kartę.

Karta EKUZ – ile jest ważna?

Obecnie karta EKUZ np. dla osób zatrudnionych lub prowadzących działalność gospodarczą jest wydawana na 3 lata. Emeryci otrzymują ją na 20 lat, a dla dzieci zgłoszonych do ubezpieczenia, EKUZ jest ważna do 18 urodzin.

W jakich przypadkach karta EKUZ chroni Cię za granicą?

To, jaki zakres ochrony zapewni Ci karta EKUZ, zależy przede wszystkim od tego, do którego z krajów zagranicznych się wybierasz. Zwykle pozwala ona na skorzystanie z niezbędnej pomocy medycznej, którą zaoferuje Ci lekarz. Zapewnia przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia podejmowanych w celu ratowania zdrowia i życia. Pamiętaj przy tym, że masz prawo do skorzystania z takich samych świadczeń, jak obywatele danego kraju.

Jak skorzystać z leczenia w obcym państwie?

Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, to powinieneś wziąć ze sobą kartę EKUZ, dowód osobisty lub paszport i udać się do najbliższej placówki publicznej służby zdrowia w kraju, w którym jesteś. Należy pokazać te dokumenty lekarzowi lub administracji placówki. Z leczenia możesz skorzystać wyłącznie w placówce, która działa w ramach publicznej służby zdrowia.