Jak bezpiecznie zachowywać się na ulicy, w domu, czy lesie? Jak wezwać pomoc? Między innymi na te pytania odpowiedzi szukają najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, którzy biorą udział w projekcie „Bezpieczny El-Przedszkolak”.

Program realizowany jest już po raz siódmy w elbląskich przedszkolach publicznych w celu promocji działań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Realizowany jest w ramach programu „Bezpieczny Elbląg – współdziałanie i aktywizacja społeczna”

Warunkiem wdrożenia projektu było nawiązanie współpracy ze służbami mundurowymi, które chętnie podjęły wyzwanie. Do wspólnych działań włączyły się jednostki straży pożarnej, policji, pogotowia, straży miejskiej, wojska oraz nadleśnictwo. Współpraca konkretyzuje się w działaniach edukacyjnych przeprowadzonych bezpośrednio przez funkcjonariuszy w formie spotkań na terenie przedszkola, a także wizytach i wycieczkach do jednostek czy Bażantarni.

Realizacja projektu, który jest nauką poprzez zabawę, ma się przyczynić w dużej mierze do przyswojenia przez dzieci bogatej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, kształtując w nich odpowiednie postawy i prawidłowe nawyki oraz zachęcać innych w swoim otoczeniu, zwłaszcza rodziców, do podobnych działań.

Od 13 września do 15 października we wszystkich przedszkolach odbędą się tematyczne tygodnie pod patronatem każdej ze służb mundurowych. I tak kolejne tygodnie upłyną pod znakiem: pierwszy tydzień – czerwony i straż pożarna, drugi – zielony i nadleśnictwo, kolejne to biały – pogotowie, niebieski - policja i straż miejska oraz tydzień moro - Wojsko.

Podsumowaniem wspólnych działań będzie Olimpiada Bezpiecznego El-Przedszkolaka, która odbędzie się w drugiej połowie października w hali sportowej Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Przedszkolaki wraz z reprezentantami służb mundurowych będą rywalizować w wielu ciekawych konkurencjach sportowych oraz sprawdzających wiedzę z zakresu szeroko bezpieczeństwa.