Bezpłatne badania w szpitalu wojewódzkim

Każdego roku, w ostatnich dniach września obchodzony jest Światowy Dzień Serca, którego głównym celem jest promocja profilaktyki jako najlepszej oraz najprostszej drogi do zachowania zdrowia, zachęcenie do wykonywania badań diagnostycznych oraz poszerzanie wiedzy o chorobach układu sercowo – naczyniowego. Dołączając do akcji, w holu głównym szpitala prowadzone będą działania profilaktyczne i badania. Wszyscy chętni będą mogli wykonać pomiar: ciśnienia tętniczego, poziomu glikemii, cholesterolu, trójglicerydów oraz kwasu moczowego. Dodatkowo będzie możliwość wykonania analizy składu ciała m. in. ilość tkanki tłuszczowej w organizmie oraz konsultacje z dietetykiem. Statystyki pokazują, że jest to problem ważny i aktualny.

Co roku niemal 75 tys. osób w Polsce doświadcza udaru mózgu, a 80 tys. zawału serca. Z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera w naszym kraju prawie dwukrotnie więcej ludzi niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej, a według Światowej Federacji Serca (WHF - World Heart Federation) w tego powodu umiera ponad 20 milionów osób rocznie. W Polsce choroby układu krążenia odpowiadają za aż 37 proc. zgonów. Pamiętajmy, że dokonując choćby niewielkich zmian w stylu życia, możemy zapobiec aż 80% przedwczesnych zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 28 września 2024 r. w godz. 8:30 - 13:30 (hol przy wejściu głównym).