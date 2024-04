Bezpłatne badania w szpitalu

W związku z przypadającym w niedzielę, 7 kwietnia, Światowym Dniem Zdrowia, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu prowadzone będą (8 kwietnia) bezpłatne działania promujące profilaktykę zdrowotną i prawo każdego do ochrony zdrowia.

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. W 2024 roku hasłem Światowego Dnia Zdrowia jego "Moje zdrowie, moje prawo". Przesłanie to jest wyjątkowo wymowne, ponieważ poprzez liczne konflikty zbrojne, pandemie i kataklizmy podstawowe prawa zdrowotne niezliczonych osób na świecie stają się coraz bardziej zagrożone. Tegoroczny temat przewodni został wybrany, aby bronić prawa dostępu każdego człowieka do usług zdrowotnych, edukacji w zakresie zdrowia, a także dostępu do wody pitnej, czystego powietrza, jakościowej żywności.

W poniedziałek, 8 kwietnia w godz. 9-13 zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych pomiarów:

- poziomu cukru we krwi,

- cholesterolu,

- tętna,

- masy ciała,

- BMI - wskaźnika masy ciała,

- ciśnienia tętniczego.

Personel medyczny będzie oczekiwał na wszystkich chętnych przy stanowisku usytuowanym w holu, przy głównym wejściu do szpitala.