Boże Ciało to nie jest najlepszy dzień na zwiedzanie Starego Miasta (opinia)

Muzeum zamknięte, katedrę zwiedzisz, ale na katedralną wieżę już nie wejdziesz. Podobnie jak do Galerii EL, za to możesz zobaczyć jak wygląda Elbląg z Bramy Targowej. Sprawdziliśmy co czeka na turystów na elbląskim Starym Mieście w Boże Ciało. Zobacz zdjęcia.

30 maja, czwartek. Boże Ciało. Początek tzw. „długiego weekendu“. Pogoda sprzyja wycieczkom poza miasto. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby turyści spoza Elbląga przyjechali do naszego miasta i zobaczyli co jest u nas ciekawego. A co może być ciekawego w mieście, które zostało założone w 1237 r. Oczywiście, że Stare Miasto. Postanowiliśmy więc sprawdzić, na co potencjalny turysta mógł się natknąć wczoraj na Starym Mieście... Nówkę Starówkę zwiedzaliśmy w godzinach 13 - 15.

Zaczynamy od Muzeum Archeologiczno - Historycznego. „W Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu oglądać można ciekawe eksponaty pochodzące z dwóch stanowisk archeologicznych: Starego Miasta w Elblągu i dawnej osady handlowej Truso. Prowadzone od ponad 20 lat na terenie Starego Miasta, na niespotykaną w Europie skalę prace wykopaliskowe sprawiają, że z każdym rokiem zbiory muzealne powiększają się o tysiące kolejnych przedmiotów wykonanych z ceramiki, metalu, drewna, skóry, bursztynu, szkła itp. Niektóre z tych przedmiotów są ewenementami na skalę europejską jak chociażby kolekcja średniowiecznych instrumentów muzycznych, znaków pielgrzymich, tablic woskowych używanych kiedyś jako pomoc dydaktyczna. Odnalezione przedmioty świadczą także o rozległych kontaktach handlowych kupców elbląskich z wieloma ośrodkami dawnej Europy.“ - czytamy na internetowej stronie Urzędu Miejskiego. Warto zwrócić uwagę, że elbląskie Muzeum, jest polecane przez miejskich urzędników i umieszczone w TOP 5 miejsce, które warto w Elblągu zobaczyć.

Z tym, że wczoraj potencjalny turysta mógł tylko sobie wyobrazić jakie to cuda można zobaczyć w elbląskim Muzeum. Przy wejściu na dziedziniec turystów wita zamknięta brama. Trzeba jednak dodać, że Muzeum na Facebooku i swojej stronie ostrzegało, że w Boże Ciało gości nie oczekuje.

Idziemy dalej. Ścieżką Kościelną (na szczęście nie zamknięta), która jest atrakcją samą w sobie i nie ma chyba turysty, który sobie nie zrobił w niej zdjęcia, szybko przemieszczamy się pod drugą atrakcje polecaną w TOP 5 przez miejskich urzędników - wieżę katedry pw. św. Mikołaja.

Wieża ma 97 metrów i jest najwyższą po tej stronie Wisły. Dodatkową atrakcją jest taras widokowy “...zlokalizowany na wysokości 67,08 m, co daje możliwość spojrzenia z lotu ptaka nie tylko na Elbląg, ale także na okolice miasta. Dotarcie do tarasu wymaga pokonania 365 schodów, dlatego wybierając się na wieżę warto zaopatrzyć się w wodę i wygodne obuwie.“ - czytamy na stronie internetowej Muzeum Archeologiczno - Historycznego, które zarządza wieżą.

A skoro muzeum zarządza i muzeum było wczoraj nieczynne, to i na wejściu na wieżę potencjalnego turystę witają zamknięte drzwi z informację, że w Boże Ciało zamknięte. Potencjalnemu turyście pozostaje wyobrazić sobie jaka piękna panorama rozpościera się z tarasu widokowego.

fot. Sebastian Malicki

Budynkiem zarządza parafia. Może to tłumaczy, że do świątyni można wejść. „Katedra pw. św. Mikołaja, to jeden z najstarszych obiektów sakralnych w Elblągu. W surowym, gotyckim wnętrzu kościoła można doświadczyć tchnienia przeszłości. Jest to świątynia trzynawowa, halowa z dwuprzęsłowym prezbiterium. Na przestrzeni wieków była ona kilkakrotnie przebudowywana m.in. po wielkim pożarze, który wybuchł w kwietniu 1777 roku w następstwie uderzenia piorunu, a także po zniszczeniach spowodowanych działaniami wojennymi w lutym 1945 roku. Do ciekawszych zabytków, które oglądać można we wnętrzu monumentalnej budowli należy m.in. brązowa chrzcielnica pochodząca z 1387 roku a wykonana przez mistrza Bernhausera i ołtarze ufundowane przez cechy elbląskich rzemieślników: flisaków wiślanych, słodowników, czeladników szewskich. Świątynia jest również Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego.“ - czytamy na stronie internetowej UM.

W środku jednocześnie przebywali wierni, którzy potrzebowali kilku chwil modlitwy, jak i osoby zainteresowane historią świątyni. Przed katedrą rozpościera się plac. Atrakcją dla dzieci była fontanna posadzkowa. Była, bo akurat na placu katedralnym trwa remont (ma się zakończyć przed Dniami Elbląga). Prace obejmują remont nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru, remont dwóch studni elektrycznych i naprawę ławek. Płot przed katedrą nie zachęca do dłuższego spędzania czasu.

Na miejscu potencjalnego turysty warto zajrzeć do Ratusza Staromiejskiego (wczoraj był otwarty). „Ratusz Staromiejski, jeden z piękniejszych w Elblągu nowo powstałych budynków jest symbolem elbląskiej starówki. Obecnie to miejsce reprezentacyjne, promujące dziedzictwo miasta i regionu. Pełni również funkcję centrum: kultury, inicjatyw społecznych oraz spotkań kongresowo-konferencyjnych.“ - czytamy na stronie internetowej.

W środku m. in. zobaczymy makietę zamku krzyżackiego w Elblągu (przed wybudowaniem tego w Malborku był ponoć największy w Prusach) makietę Elbląga z 1635 roku. Autorem obu prac jest Hans-Joachim Pfau, elblążanin z urodzenia, który po II wojnie światowej wyjechał z miasta. Od 1947 r. mieszka w Niemczech. Stale jednak utrzymuje kontakty z Elblągiem. Jego pasją jest historia tego miasta i kolekcjonowanie starych, elbląskich pamiątek. Warto też obejrzeć historyczną flagę, która przez wojną wisiała przed konsulatem Polski w norweskim Stavanger.

Przed Ratuszem Staromiejskim czasami są prezentowane wystawy posterowe dotyczące różnych tematów: historii, gospodarki... Wczoraj nie było żadnej.

Idziemy do Galerii EL - następnej instytucji z TOP 5 polecanych na stronie internetowej urzędu. „Centrum Sztuki Galeria EL mieści się w dawnym kościele podominikańskim. Dominikanie przybyli do Elbląga z Krakowa, w 1238 roku krzyżacki mistrz krajowy Herman Balk nadał zakonowi przywilej lokacyjny - teren, na którym stanęła świątynia. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany. W 1945 roku świątynia została poważnie uszkodzona. W latach 70., dzięki inicjatywie grupy entuzjastów, kościół został odbudowany a następnie zaadaptowany na centrum sztuki współczesnej.“ - czytamy na stronie internetowej. W Galerii obecnie można oglądać wystawy: „Złocień“ Alicji Karskiej i Aleksandry Went, „Odlot“ Waldemara Cichonia, „Wyzwalacze“ Filipa Kampki oraz „Cechy wspólne, cechy wyjątkowe“ Przemysława Garczyńskiego. Niestety, wczoraj potencjalnym turystom musiało wystarczyć wyobrażenie, co znajduje się we wnętrzu podominikańskiego kościoła. Wejście na dziedziniec Galerii uniemożliwia zamknięta na kłódkę brama.

Wycieczkę po Starym Mieście kończymy na Bramie Targowej (wczoraj otwarta). Ostatni relikt murów obronnych i okazja do obejrzenia miasta z wysokości. Stojący tuż obok Piekarczyk cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W samej Baszcie też „ruch jak na Marszałkowskiej“. W środku znajduje się Informacja Turystyczna, w której dowiemy się co jeszcze warto w Elblągu zobaczyć (i co jest otwarte), a także kupić pamiątkowy drobiazg z naszego miasta.

Na najwyższej kondygnacji na turystów czeka „Ankieta Turystyczna Miasta Elbląg 2024 r.“ Turyści mogą odpowiedzieć na następujące pytania:

1) Skąd Pani/Pan przyjechał/a (wśród kilku wypełnionych ankiet zauważyliśmy odpowiedzi z Warszawy, Gdańska, Suwałk, Rypina (woj. kujawsko - pomorskie), Gronowa Górnego i Elbląga).

2) Skąd się Pani/Pan dowiedział/a o Elblągu?

3) Ile dni zamierza Pani/Pan spędzić w Elblągu?

4) Co się Pani/Panu podobało, a co się nie podobało w ofercie turystycznej Miasta?

5) Czego brakuje w ofercie turystycznej Pani/Pana zdaniem?