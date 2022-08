Brakuje krwi niektórych grup

Drodzy Krwiodawcy, pilnie potrzebna krew - informuje na swoich stronach RCKiK. ARh+, ARh-, 0Rh- - obecnie brakuje krwi tych grup.

Aktualne zapotrzebowanie na krew zawsze można sprawdzać tutaj. Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja odbywa się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 12-14, tel. 55 235 22 13.

- Krew to jeden z najbardziej pożądanych „leków”, jakimi dysponuje medycyna. Można ją uzyskać tylko od drugiego człowieka. Duże zapotrzebowanie na krew wynika z rozwoju medycy i stosowania nowoczesnych metod leczenia. Dotyczy to głównie transplantologii (przeszczepianie narządów), onkologii, hematologii i chirurgii sercowo-naczyniowej - przypomina Ministerstwo Zdrowia. W Polsce rocznie wykonuje się ok. 1,7 mln transfuzji krwi.