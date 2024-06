Było sobie kiedyś miasteczko rowerowe...

Po miasteczku został tylko asfalt (fot. Anna Dembińska)

- Ten park również ma potencjał Moje dzieci wolą go zdecydowanie bardziej niż ten nowy na Mickiewicza czy Kłoczowskiego. Tutaj uliczki są szerokie, a plac jest duży – napisał do naszej redakcji pan Michał. I pyta, czy na terenie przy kościele Bożego Ciała powróci miasteczko rowerowe. Co na to władze miasta?

W tym miejscu młodzi rowerzyści w praktyce poznawali zasady poruszania się po drogach. Dziś już po miasteczku rowerowym przy kościele pw. Bożego Ciała pozostały tylko asfaltowe odcinki uliczek. Miasteczko zlikwidowano w 2012 r., kiedy to przebudowywano układ komunikacyjny w tej części miasta. Po zakończeniu inwestycji, młodymi rowerzystami nikt się poważnie nie przejął i na lata stracili miejsce, gdzie mogliby uczyć się znaków drogowych i zachowania na drodze. Nowe powstało niedawno - ale w innej lokalizacji - parku im. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego między ul. Mickiewicza i Żeromskiego. - Za kadencji pana Wróblewskiego usunięto z tego miejsca ostatnie znaki drogowe i oświadczono, że nie jest to już plac rowerowy. Teraz na początku sezonu, teren został oczyszczony przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Jest nowy prezydent, więc może warto pomyśleć o przywróceniu funkcji tego placu, stawiając nowe znaki, wymalowując pasy, być może dobudowując nawet z dwie uliczki łączące obecne odcinki - napisał pan Michał, jeden z czytelników naszej gazety o miasteczku rowerowym przy ul. kościele pw. Bożego Ciała. - Ten park również ma potencjał, moje dzieci wolą go zdecydowanie bardziej niż ten nowy na Mickiewicza czy Kłoczowskiego. Tutaj uliczki są szerokie, a plac jest duży. Co na to władze miasta i Zarząd Zieleni Miejskiej, który administruje tym terenem? Tak miasteczko wyglądało w 2012 r. (fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl) - Miasteczko rowerowe w tej lokalizacji zamknięte zostało kilkanaście lat temu, kiedy rozbudowywany był układ komunikacyjny - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Teren w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zieleń publiczną. Aktualnie nie ma planów zmiany jego przeznaczenia. - Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu zarządza nieruchomościami stanowiącymi zieleń miejską, w tym terenem po byłym miasteczku rowerowym przy ul. Bożego Ciała - informuje Agnieszka Matwiejczuk, inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej - Utrzymanie terenu obejmuje między innymi koszenie oraz usuwanie darni ze ścieżek asfaltowych. Teren jest regularnie oczyszczany i utrzymywany w porządku w zakresie zieleni. Likwidacja miasteczka rowerowego nastąpiła w trakcie realizacji inwestycji drogowej, czyli budowy drogi łączącej rondo Zamech z ul. Ofiar Sprawy Elbląskiej. Po likwidacji miasteczka rowerowego, miejsce to pozostało ogólnodostępne z możliwością swobodnego poruszania się po nim. Choć nowe miasteczko rowerowe w parku generała Bolesława-Nieczuja-Ostrowskiego otwarto w ubiegłym roku, to na „starym” miasteczku w parku przy kościele pw. Bożego Ciała wciąż jeszcze możemy spotkać młodych rowerzystów.

Anna Malik