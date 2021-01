Charytatywny koncert dla Mateuszka

Święta już za nami, ale my chcemy utrzymać trochę ten klimat dłużej poprzez świąteczno- jazzowe utwory wykonane przez wspaniałych ludzi pod batutą Adrianny Kawki.

Kim jest Mateuszek...?



"Mateuszek urodził się z rozszczepem kręgosłupa, ale funkcjonował na co dzień, był obecny, nagle źle się poczuł, nie mógł dobrze oddychać, pojechaliśmy do szpitala... Matiego serducho przestało bić, nie było go z nami jakieś 10 minut . Dziś jest po niedotlenieniu - ni to śpiączka, ni to stan wegetatywny, po prostu niedotlenienie mózgu. Z dziecka pełnego życia, aktywnego jak na swoje możliwości, wesołego i rozgadanego zostały tylko wspomnienia. Dziś potrzebuje dużo innych rzeczy: ssak, pulsoksymetr, podnośnik do łazienki żeby móc wjeżdżać z nim pod prysznic, no i niestety całkiem inny wózek.. Dochodzi również dużo więcej leków i rzeczy medycznych tj. rękawiczki jednorazowe, podkłady, czy przybory do dezynfekcji .. Rehabilitacja też na dzień dzisiejszy jest intensywniejsza i jest jej więcej"



Koncert odbędzie się na YouTube na kanale Ksiądz z osiedla, będzie podany link. Początek 21.01.2021, godz.19. Cegiełka-dowolna wpłata na konto: 81 1240 1226 1111 0010 9267 9800 Lepszy Elbląg al. Grunwaldzka 5/70, w tytule prosimy wpisać: „Dla Mateuszka”. Wsparcie również przez stronę pomagam.pl.