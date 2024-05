„Chcemy być widziani”

- Jesteśmy częścią tej społeczności, więc udział w marszu bierzemy co rok i integrujemy się. Chcemy też pokazać, że takie osoby jak Julka są wśród społeczeństwa, to dla mnie bardzo ważne - mówiła pani Jolanta, która przyszła z córką na marsz osób z niepełnosprawnościami. Zobacz zdjęcia.

"Mówi się inaczej, a inaczej w rzeczywistości jest"

Dziś (20 maja) zaczął się w Elblągu Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami „Elbląg nadaje TON”. Tradycyjnie zainaugurował go kolorowy przemarsz sprzed Urzędu Miejskiego pod Ratusz Staromiejski. O programie na cały tydzień pisaliśmy już wcześniej.

Po raz drugi za współorganizację wydarzenia odpowiada Miasto Elbląg, dlatego prezydent Michał Missan na tydzień przekazał klucz do miasta Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych.

- Kochani, przez tydzień ten klucz jest nasz - mówi Barbara Gąsak, prezes ERKON. - Elbląg nadaje TON, chcemy tym marszem zaakcentować obecność osób z niepełnosprawnościami w naszej społeczności, więc otwórzmy tym kluczem bramy, które są zamknięte.

Marsz to przede wszystkim okazja do wysłuchania jego uczestników, by mogli powiedzieć, jak wygląda ich codzienność.

- Jestem osobą z niepełnosprawnością od urodzenia, przyszedłem tu na marsz, żeby powiedzieć, że państwo nie traktuje ludzi równo, nie ma równości - mówi zdecydowanie pan Mariusz. - Mówi się inaczej, a inaczej w rzeczywistości jest. Skandynawskie kraje lepiej sobie radzą, Polsce jeszcze do nich daleko. Chciałbym, żeby takie osoby jak ja mogły w Polsce normalnie pracować i żeby otrzymywały szacunek od innych ludzi.

O szacunku dla osób z niepełnosprawnościami wspomniało dziś wielu rodziców i opiekunów.

- Wspieram osoby z niepełnosprawnościami, sama jestem jedną z nich, bo mam niedosłuch, ale mam też syna z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym - przyznaje pani Monika. - Wydaje mi się, że wszyscy mamy takie same prawa, chciałabym, żeby inni ludzie nie traktowali osób z niepełnosprawnościami jak pasożytów albo ludzi zbędnych na tym świecie, tylko traktowali wszystkich równo. Chciałabym też, żeby w Elblągu było jak najwięcej specjalistów, nie tylko w placówkach edukacyjnych, ale też medycznych. Przydałby się na miejscu neurolog i możliwość zrobienia rezonansu magnetycznego pod znieczuleniem ogólnym.

"Do wielu miejsc po prostu nie możemy się dostać"

Liczba oraz rodzaj potrzeb i problemów różni się w zależności od formy niepełnosprawności, z jaką osoba się zmaga.

- Jesteśmy częścią tej społeczności, więc udział w marszu bierzemy co rok i integrujemy się - przyznaje z uśmiechem pani Jolanta, która na marsz przyszła z dwunastoletnią córką chorą na dziecięce porażenie czterokończynowe, wodogłowie oraz padaczkę. - Chcemy też pokazać, że takie osoby jak Julka są wśród społeczeństwa, to dla mnie bardzo ważne. Jest sporo rzeczy, które w Elblągu mogłyby być lepsze, na przykład mogłoby być więcej podjazdów. Do wielu miejsc po prostu nie możemy się dostać ze względu na wózek. Czujemy się wykluczeni, bo nie możemy wejść i z czegoś skorzystać, czegoś zobaczyć czy zwiedzić. Duży problem mamy w parku Dolinka, jest tylko jedno wejście, którym możemy się do niego dostać, bo w pozostałych przypadkach uniemożliwiają nam to schody i brak podjazdu. Oprócz asystenta osoby z niepełnosprawnością, rodzice też potrzebują pomocy wytchnieniowej. Mało jest takich miejsc, które by ją oferowały, a zapotrzebowanie mamy ogromne. Miło by było, gdyby rodzice mogli od czasu do czasu sami spędzić czas i odpocząć.

"Pokazać miastu, ile nas jest"

O tym, jak ważne jest wytchnienie, bardzo dobrze wiedzą rodzice osób, które potrzebują opieki przez całą dobę. Należą do nich pani Izabela i Janina.

- Mam córeczkę Marię Magdalenę, która ma już trzydzieści cztery lata, należymy do stowarzyszenia PSONI przez praktycznie całe jej życie - przyznaje otwarcie pani Izabela, której córka choruje na wodogłowie i wadę rozwojową mózgu. - Chcemy pokazać miastu, ile nas jest, jak się wspieramy, jak się kochamy. To dla nas bardzo radosny dzień, będę się też starała uczestniczyć w innych atrakcjach na ten tydzień, to zależy trochę od pogody. Jeśli chodzi o opiekę nad córką, to ona jest całodobowa. W grę wchodzi toaleta, mycie, karmienie, rehabilitacja… Maria ma duży wózek, mamy trudności w poruszaniu się po mieście. Na szczęście mamy też dużą pomoc ze stowarzyszenia. Ja jestem od dawna pogodzona ze stanem córki. Maria jest bardzo pozytywna, kochana i wesoła, ale nie ukrywam, że przydałaby się nam taka wytchnieniówka. Chciałabym po tych trzydziestu czterech latach gdzieś pojechać z mężem i odpocząć. Czekamy na oddanie budynku na Lotniczej w dawnym Gimnazjum nr 7, podobno musi być zrobiony węzeł ciepłowniczy, którego koszt jest ogromny. To teraz nasz priorytet.

- Wychodzimy na ulicę, bo chcemy być widziani - dodaje koleżanka pani Izabeli, pani Janina, której córka Emila ma trzydzieści trzy lata i autyzm. - Jak nas widzą, to nas dostrzegają. To też świetna okazja do spotkania się i wymiany doświadczeń pomiędzy rodzicami. W swoim gronie czujemy się akceptowani. Przydałby się nam jakiś hymn, który moglibyśmy razem na takich marszach śpiewać, żeby mieszkańcy nas usłyszeli i wiedzieli, że my istniejemy.