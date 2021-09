Chodnik jest, a jakby go nie było

Gdzie możemy bezpiecznie chodzić, skoro chodnik należy do kierowców? - pytają mieszkańcy z ul. Malborskiej. Czekają, aż ktoś z odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w końcu zainterweniuje i zainteresuje się tą sprawą.

Mieszkańcy bloku na ul. Malborskiej 84 od dawna skarżą się na kierowców, którzy chodnik znajdujący się pod klatką traktują jak jezdnię i parking. - Tędy chodzą przecież dzieci do szkoły i do przedszkola. Zgłaszaliśmy tę sprawę wielokrotnie do Straży Miejskiej, wydziału ruchu drogowego policji oraz zarządcy nieruchomości. Nikt nam nie chce pomóc – skarżą się mieszkańcy.

- W ostatnim czasie do Straży Miejskiej w Elblągu wpłynęło jedynie zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania przy ul. Malborskiej 84. Interwencja została podjęta przez strażników, a wobec kierowców wyciągnięte sankcje - odpowiada Straż Miejska na pytanie w sprawie interwencji mieszkańców.

Mieszkańcy twierdzą także, że znak zakazu parkowania w tym miejscu został przez kogoś wyłamany, aby umożliwić wjeżdżanie pojazdów na chodnik. - Nie jest nam znana lokalizacja rzekomo wyłamanego znaku. Jeżeli stał na terenie ZBK, to tam należy zgłosić jego brak - dodaje Straż Miejska.

Działka wokół budynku przy ul. Malborskiej 84 zarządzana jest przez Zarząd Budynków Komunalnych. Sam budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej. - Wspólnota jest zarządzana przez zarządcę nieruchomości pana Mariana Mułę. Rozwiązanie wymienionej kwestii wymaga wydzierżawienia omawianego terenu – odpisał nam ZBK na nasze pytania w tej sprawie. I dodaje, że "prowadzi działania zmierzające do wydzierżawienia lub dokupienia przez wspólnotę" wspomnianego gruntu, by wykorzystać go w sposób korzystny dla mieszkańców.

(fot. Michał Skroboszewski)

- Po wydzierżawieniu (lub dokupieniu) części przyległej działki jej zagospodarowanie znajdzie się w gestii wspólnoty mieszkaniowej, która będzie mogła podejmować decyzje o kompleksowym zagospodarowaniu przyległego terenu w sposób mający na względzie dobro ogółu i interes wspólnoty. Nadmieniamy, że wielokrotnie propozycja ta była przedstawiana wspólnocie podczas corocznych zebrań. Do chwili obecnej nie została podjęta prawomocna uchwała wspólnoty – dodaje ZBK.

Co na to zarządca nieruchomości przy ul. Malborskiej 84? Z pytaniami, które mu zadaliśmy, odesłał nas do ZBK, bo teren przyległy do budynku wspólnoty mieszkaniowej. I tak koło w tej sprawie się zamyka.