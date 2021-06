Tuż obok bloku przy ul. Żeglarskiej 47- 48 (będącego w zasobach SM Sielanka) sąsiadująca z nim wspólnota mieszkaniowa z ul. Pionierskiej postawiła ogrodzenie. - Chodnik jest, przejścia nie ma - skarżą się lokatorzy bloku przy ul. Żeglarskiej. Wyjaśniliśmy tę sytuację.

Ogrodzenie pojawiło się w tym miejscu 26 maja.

- Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ogrodzenie przecina dwie drogi dla pieszych, którymi poruszaliśmy się codziennie idąc do sklepu, szkoły czy lekarza. Nie mamy pojęcia, czy zrobiono to legalnie i zgodnie z prawem - pisze w mailu do naszej redakcji jeden z mieszkańców bloku przy ul. Żeglarskiej.

Zarząd wspólnoty przy ul. Pionierskiej 7-9-11, podkreśla, że jej mieszkańcy mieli prawo ogrodzić swój teren.

- Ogrodzenie powstało na terenie dzierżawionym przez Wspólnotę Mieszkaniową Nieruchomości przy ul. Pionierskiej 7-9-11. Wspólnota ma prawo ogrodzić teren przez siebie dzierżawiony - wyjaśnia krótko zarządca tej nieruchomości.

Bardziej rozmowni są lokatorzy Wspólnoty przy ul. Pionierskiej. Twierdzą, że gdy ogrodzenia nie było, mieszkańcy sąsiednich bloków "zadeptywali" im trawnik, a także parkowali na nim samochody.

fot. Czytelnik

- Na terenie, o którym mowa, parkowali również samochody mieszkańcy spoza naszej Wspólnoty. Trawnik był rozjeżdżony i rozdeptany. Bez przesady, postawienie tego ogrodzenia nie spowodowało, że mieszkańcy bloku przy ul. Żeglarskiej muszą "nadrabiać" dużo drogi. To jest kwestia może stu, dwustu metrów - mówi jedna z lokatorek Wspólnoty.

- Zamontowano również szlaban przed wjazdem na teren naszej Wspólnoty, przecież inne wspólnoty i spółdzielnie też tak robią. Ogrodzono po prostu teren należący do naszej wspólnoty, nie rozumiem tych pretensji - dodaje kolejny mieszkaniec bloku przy ul. Pionierskiej.

Pytania wysłaliśmy również do SM Sielanka, czekamy na odpowiedź.