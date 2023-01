Co wylicytujesz z elbląską Orkiestrą? Sprawdzamy

Co możemy wylicytować na elbląskich aukcjach WOŚP? Czas na szybki rzut oka na tę kwestię, w końcu do finału został niecały tydzień.

Część ofert z elbląskich licytacji jest dość oczywista: książki, ciuchy (np. trochę koszulek zespołów muzycznych), płyty cd, biżuteria, słodycze, ozdoby, puzzle czy zabawki, czyli wszystko to, co znaleźć można bardzo często na wszelkiego rodzaju kiermaszach charytatywnych. Są też bardziej zaskakujące propozycje przedmiotów do licytowania, jak choćby suknia ślubna czy popielniczki z PRL-u (i parę innych „retro” przedmiotów).

Są też usługi: detailing samochodowy, wymiana opon, wynajem kortu do squasha, lekcja języka angielskiego, testowa jazda autem z salonu, vouchery na usługi kosmetyczne, sesja fotograficzna itp., itd...

Ciekawe są na pewno bardziej nietypowe propozycje lub przedmioty z autografami: wyjazd w teren z patrolem antysmogowym straży miejskiej (w chwili pisania tekstu licytacja sięgnęła 61 zł), książka-wywiad z Lechem Wałęsą z jego autografem (220,50 zł), trening ze srebrną medalistką mistrzostw świata w szachach Lidią Czarnecką (485 zł), piłka z autografami piłkarzy zespołu Inter Mediolan (510 zł), czy spacer ulicami Elbląga z Juliuszem Markiem (102,50 zł).

Jak co roku nie zabrakło licytacji przygotowanych przez Elbląską Gazetę Internetową portEl.pl. Tym razem na Allegro proponujemy voucher na artykuł sponsorowany na naszej stronie, czapkę „Niezły aparat” z konkursu Fotka Miesiąca i dwa portElowe kalendarze Fotki Miesiąca na 2023 rok. Dodajmy, że czapki i kalendarze nie są do kupienia, stąd licytacje to jeden z niewielu sposobów, by je zdobyć. Nie zabraknie też vouchera na jedzenie z serwisu NaWynos, który oferuje m.in. pizzę na dowóz w Elblągu.