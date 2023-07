Czas na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego

Inauguracja tegorocznego Budżetu Obywatelskiego odbyła się poniedziałek (24 lipca) przy ukończonej właśnie inwestycji z poprzedniej edycji BO. Ścieżka rowerowa przy Grunwaldzkiej została zrealizowana etapami dzięki głosom mieszkańców.

Pomysłodawcą oficjalnie otwartej w poniedziałek ścieżki rowerowej jest Rafał Kadłubowski. Wnioskodawca dziękował przedstawicielom samorządu i mieszkańcom, którzy głosowali na jego projekt.

- Budżet Obywatelski to bardzo dobre narzędzie do realizacji pomysłów na poprawę otoczenia – stwierdził Rafał Kadłubowski. - Myślę, że ta ścieżka jest tego przykładem. Ponad pół tysiąca głosów oddanych na tę inwestycję potwierdza to, że była taka potrzeba – dodał. - Zgłoszę kolejne etapy tej inwestycji, w tym roku na pewno chciałbym zgłosić odcinek do ul. Grottgera, liczę na wsparcie mieszkańców w głosowaniu. Zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywności, do zgłaszania swoich pomysłów do Budżetu Obywatelskiego - mówił elblążanin.

- Została ukończona kolejna część ścieżki rowerowej, 320 m - podkreślił podczas dzisiejszej konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. Podziękował wnioskodawcy, mieszkańcom, którzy wzięli udział w głosowaniu i wykonawcy prac. Zaznaczył, że prace rozpoczęły się 4 kwietnia, koszt inwestycji wyniósł 533 tys. zł. - Myślę, że to dobry pomysł (...), takie właśnie projekty, gdzie mieszkańcy wnioskują o typową poprawę komfortu życia - mówił włodarz miasta.

Od lewej Rafał Kadłubowski, Piotr Kowal, Janusz Nowak, Witold Wróblewski. Fot. Anna Dembińska

- 24 lipca rozpoczynamy nabór projektów do kolejnej, już dwunastej edycji Budżetu Obywatelskiego – mówił wiceprezydent Janusz Nowak. Wnioski można zgłaszać do 11 sierpnia. - 1 i 8 sierpnia w godz. 10-15.30 będą konsultacje w Urzędzie Miejskim, można będzie skonsultować się, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy jego wniosek będzie zakwalifikowany do budżetu – zapowiedział wiceprezydent. Kolejna edycja BO opiewa na 4 mln 105 tys. zł, po 550 tys. w 5 okręgach wyborczych. Pula ogólnomiejska to 1 mln 355 tys. zł, pozostałe pieniądze przeznaczone zostaną na tzw. małe granty, nieprzekraczające 10 tys. zł. - Druki do pobrania są w Urzędzie Miejskim w biurze podawczym, w Ratuszu Staromiejskim i na stronie internetowej - dodał Janusz Nowak.

- Mamy nadzieję na to, by mieszkańcy włączyli się w kreowanie swojego środowiska, swojej przestrzeni - zaznaczył Piotr Kowal, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki. - Hasło Budżetu Obywatelskiego "Twój pomysł, wspólne działanie", to hasło, które chcemy przekazywać dalej. Będziemy na pewno starali się dotrzeć do jak największego grona odbiorców, ruszamy z kampanią informacyjno-promocyjną – podkreślił dyrektor. Zachęcał m. in. do śledzenia miejskich profili społecznościowych na Facebooku i Instagramie, a także na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego. Zapowiedział, że informacje o kolejnej edycji BO będą też rozmieszczone w komunikacji miejskiej.