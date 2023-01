Czasem dobrze dostać kosza...

… na śmieci. Chodzi konkretnie o taki miejski kosz na śmieci, ustawiony w wygodnym miejscu, żeby wyrzucić do niego opakowanie po batonie, zużytą chusteczkę, butelkę po napoju itd. O tym, że pojemników na odpady brakuje w niektórych miejscach, pisali niedawno miejscy radni. Ale po kolei...

"Napiszcie o tym, że nie ma żadnego kosza na śmieci na jednej czy drugiej ulicy, na tym albo innym przystanku, w tej czy tamtej okolicy” - takie propozycje co jakiś czas docierają do naszej redakcji. “Bardzo dużo rodzin z dziećmi korzysta obecnie z Góry Chrobrego, niestety, wiele osób rozrzuca tam śmieci. Może pomogłoby postawienie jakiegoś pojemnika w miejscu zimowych zabaw i spacerów" - napisał nam kiedyś jeden z mieszkańców, a ostatecznie zaowocowało to ustawieniem przez decydentów sezonowego śmietnika w tym miejscu.

Oczywiście ustawianie jakichkolwiek pojemników, a później opróżnianie ich, zawsze wiąże się z kosztami. W dodatku trafiają się też takie jednostki, które choćby potykały się o śmietniki, to i tak wyrzucą śmieci gdzie indziej (skrajnym przykładem jest tu wyrzucanie opon nad rzeką przy Mazurskiej, kiedy w pobliskim ZUO można przekazać za darmo cztery rocznie). Dla kogoś brak śmietnika jest usprawiedliwieniem dla śmiecenia, dla kogoś istnienie śmietnika jest powodem dla zniszczenia go...

Mimo wszystko cywilizowanemu obywatelowi śmietnik na trasie spaceru może się przydać, a nad brakiem pojemników zdecydowali się ostatnio pochylić, ponownie drużynowo, radni Monika Dwojakowska, Marek Osik i Adam Matwiejczuk z "prezydenckiego" klubu radnych. W swojej interpelacji wskazali trzy lokalizacje, których dotyka śmietnikowy deficyt: ul. Bema, ul. Rawska oraz dzielnica Zawodzie.

Na części ul. Królewieckiej też nie uświadczymy pojemników. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

- Brak koszy powoduje zanieczyszczenia różnymi odpadami trawników oraz terenów zielonych znajdujących się nieopodal chodnika. Mamy świadomość, że wiele koszy jest niszczonych przez wandali, ale uważamy, że na bieżąco powinny być naprawiane, a tam, gdzie ich brak, dostawiane. Czy istnieje możliwość zamontowania brakujących pojemników na śmieci na wyżej wymienionych ulicach zgodnie z propozycjami i wnioskami mieszkańców?” - pytają radni.

Na ich interpelację odpowiedział prezydent Witold Wróblewski.

- Informuję, że zgodnie z “Programem estetyzacji miasta w zakresie doposażenia w ławki i kosze uliczne”, w 2022 r. zostało zamontowanych 27 koszy na odpady w pasach drogowych w tym 3 szt. na ul. Rawskiej/Dąbrowskiego oraz 2 szt. na terenie dzielnicy Zawodzie. W 2023 zaplanowano montaż kolejnych 35 szt. koszy w tym także w lokalizacjach wskazanych w interpelacji. Jednocześnie informuję, że przy wyborze lokalizacji koszy są również możliwości ich montażu i obsługi – napisał prezydent Elbląga.

Dopytaliśmy w biurze prasowym Urzędu Miejskiego, gdzie zaplanowano montaż owych 35 pojemników. Mają pojawić się one na ulicach Żuławskiej, Sobieskiego, Fromborskiej, Karowej, Marymonckiej, Zw. Jaszczurczego (przy Kumieli), Jana Pawła II, Łęczyckiej (od ronda do cmentarza), Niepodległości.

A gdzie jeszcze pojemników na śmieci jest niewiele lub nie ma wcale? Testy własne i wymiana doświadczeń redakcyjnych przyniosła odpowiedzi: na Łęczyckiej (co, jak wskazano wyżej, ma się zmienić), Słonecznej, Kosynierów Gdyńskich, Królewieckiej w okolicach jednostki wojskowej...

Teraz czas na oddanie głosu naszym mieszkańcom Elbląga. Gdzie zdaniem naszych Czytelników brakuje pojemników na śmieci? A może jest też druga strona medalu i śmietników w jakiejś lokalizacji jest zwyczajnie za dużo? Zapraszamy do dyskusji. Jednocześnie uprasza się o niezaśmiecanie sekcji komentarzy wpisami nie na temat.