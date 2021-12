Czerwona kawalkada z prezentami

Stało się już tradycją, ze na początku grudnia Mikołaje z Elbląga i okolic wsiadają na motocykle, choć nie tylko, i jadą rozdawać prezenty. Nie inaczej było w tym roku. Tuż przed południem czerwona kawalkada ruszyła spod parkingu PWSZ. Zobacz zdjęcia.

- W tym roku jest trochę inaczej, bo Mikołaje są nie tylko na motocyklach, mamy też wsparcie z firmy taksówkarskiej, panów z RFC, crossowców oraz przyjaciół z Pasłęka i Morąga – mówiła Adrianna Kamieńska (Maślińska), motocyklistka z Elbląga i jedna z organizatorek akcji.

Przed południem ilość Mikołajów na metr kwadratowy na parkingu przed Państwową Wyższą Szkołą Zawodową była imponująca. - Dlaczego tu jesteśmy? To się rozumie samo przez się. Chcemy przewieźć dzieci naszymi samochodami, dać im trochę radości. Jeżeli się uda, to zabierzemy je w okolice Góry Chrobrego, tam też są objazdy terenowe, które pozwolą poczuć radość z jazdy terenowej – mówił Jakub Urbankiewicz z grupy RFC Polska, która też włączyła się w akcje MotoMikołajów.

Czas mijał, Mikołaje zjeżdżali się na parking. Atrakcją był ciągnik siodłowy, na którym zamontowano sanie świętego Mikołaja. W końcu mamy XXI w., można zastąpić renifery. Przed południem wesoła, czerwona kawalkada ruszyła... - Najpierw do placówki opiekuńczo – wychowawczej przy ul. Mazurskiej, potem do dzieci z Kasprzaka, następnie odwiedzimy dzieci w Szpitalu Wojewódzkim i w placówce przy ul. Chrobrego – kontynuowała Adrianna Kamieńska (Maślińska).

Mikołaj musi mieć czerwony kubrak (był), białą brodę (była) i prezenty (też były). Co Mikołaje przywieźli dzieciakom? - Tradycyjnie słodycze, ale także placówki potrzebne raczej placówkom jako całości: chemia, kosmetyki codziennego użytku. Dla dzieci z Kasprzaka mamy wałki potrzebne do rehabilitacji, poduszki przeciwodleżynowe, pieluchy... No i największe sprzęty, które w tym roku kupiliśmy: suszarka, odkurzacz piorący, dwie mikrofalówki, w planie była jedna, ale mamy dwie – śmieje się Mikołajka.