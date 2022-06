„Czwórka“ świętuje 75 lat

Rok szkolny 2021/22 w Szkole Podstawowej nr 4 przebiegał pod znakiem jubileuszu 75-lecia. Dziś (15 czerwca) uroczystą akademią podsumowano obchody. Zobacz zdjęcia.

Pierwszy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 4 rozpoczął się 10 września 1946 r. „Powodem opóźnienia jest gruntowny remont szkoły po opuszczeniu jej przez wojska sowieckie.“ - czytamy w "Kurierze Elbląskim", jednodniówce wydanej przez szkołę z okazji jej jubileuszu.

Za czasów niemieckich w budynku „Czwórki“ mieściła się Truso Schule - oddana do użytku w 1913 r. W polskim już Elblągu SP 4 była czwartą szkołą w mieście, która otworzyła swoje podwoje dla uczniów. Potrzeby edukacyjne w mieście były ogromne. W czerwcu 1947 r. do szkoły uczęszczało 580 uczniów - 47 z nich nie uzyskało promocji do następnej klasy. Kiedy liczba uczniów przekroczyła 1000, część z nich została przeniesiona do innej placówki.

Na podstawie liczby uczniów SP 4 można zobaczyć, jak rozwijał się Elbląg. W 1959 r. uczniów jest już niemal 1500. W czerwcu 500 z nich trafi do Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Sadowej. Kadra nauczycielka liczy... 27 osób. Od 1975 r. patronem szkoły jest Henryk Sienkiewicz.

Dziś (15 czerwca) uroczystą akademią podsumowano obchody 75-lecia. - Jubileusz jest okazją do tego, żeby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć wstecz. Lata nauki to bardzo ważny czas w życiu każdego człowieka. To czas formatowania postaw, zdobywania wiedzy, uczenia się świata. Dlatego istotne jest, aby w tym etapie młodzi ludzie spotykali się z mądrymi, pełnymi pasji nauczycielami - napisał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga w liście skierowanym do społeczności szkolnej.

Pamiątką po jubileuszu jest mural odsłonięty dziś przy szkole. A naszych czytelników zachęcamy do dzielenia się w komentarzach swoimi wspomnieniami ze Szkoły Podstawowej nr 4.