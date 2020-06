Czy te światła są potrzebne?

Sygnalizacja świetlna w Elblągu budzi wiele emocji. Dziś (17 czerwca) na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych radni dyskutowali na temat sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Królewieckiej z Kopernika.

Skrzyżowanie ulic Kopernika i Królewieckiej nie wydaje się na pierwszy rzut oka skomplikowane. Sygnalizacja świetlna służy tam do ułatwienia wyjazdu z ul. Kopernika i włączenia się do ruchu w ulicę Królewiecką. Dodatkowo sygnalizacja dla pieszych ułatwia niezmotoryzowanym uczestnikom ruchu drogowego przejście na drugą stronę. Sytuację komplikuje sygnalizacja tramwajowa, która nie jest zsynchronizowana z pozostałymi światłami.

W ubiegłym roku policja wnioskowała o wyłączenie sygnalizacji na tym skrzyżowaniu. Wniosek jednak nie zyskał akceptacji władz miejskich. - Dlaczego to skrzyżowanie miałoby być pozbawione sygnalizacji? - pytał radny Andrzej Tomczyński.

- Problem z sygnalizacją zgłaszały Tramwaje Elbląskie. Chodzi o problem z sygnałem dla tramwajów i jego kolizji z sygnałem zielonym dla pieszych. To jest dość stara sygnalizacja. Trzeba by zrobić całkowicie nowy program z nowym sterownikiem lub wprowadzić sygnalizację dla pieszych wzbudzana przyciskiem, ewentualnie wyłączyć sygnalizację całkowicie – odpowiedział Tomasz Stemporzecki z Zarządu Dróg w Elblągu.

Radny Andrzej Tomczyński zwrócił uwagę, że w przypadku wyłączenia sygnalizacji wystąpią trudności z wyjechaniem z ul. Kopernika i włączenia się do ruchu w ul. Królewiecką.

- Na ulicy Królewieckiej jest kilka skrzyżowań, które są bez sygnalizacji świetlnej, o większym natężaniu ruchu i to upłynnia ruch, a nie wstrzymuje – powiedział radny Krzysztof Konert.

- Walczymy z tym tematem kilka lat. To jest problem, ta sygnalizacja działa do późnych godzin wieczornych. Nie można ustawić inaczej godzin, a wieczorem natężenie ruchu jest mniejsze. Wysyłaliśmy wnioski od kilku lat, żeby próbnie wyłączyć sygnalizację i sprawdzić, co się będzie działo – mówił mł. insp. Tomasz Piaskowski, zastępca komendanta Policji w Elblągu.

Radni zapowiedzieli, że jeszcze wrócą do tego tematu.