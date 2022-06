"Czy w Elblągu jest strefa czystego transportu?"

- W środę, 4 maja 2022 r. w życie weszło rozporządzenie o naklejkach na szybę, które będą wymagane w strefach czystego transportu. Czy w Elblągu taka strefa jest? - pyta nasz Czytelnik.

Strefa czystego transportu to miejsce, do którego mogą wjechać tylko wybrane pojazdy, za ideą stoją oczywiście kwestie związane z ochroną środowiska. Wspomniane auta mają mieć specjalną nalepkę, której projekt był jeszcze niedawno konsultowany.

- Dzięki wprowadzonym zmianom posiadacze nisko i zeroemisyjnych pojazdów, którzy nie mają specjalnych tablic, będą mogli wjeżdżać do stref w całej Polsce. Łatwiej będzie też posiadaczom aut, które zostaną uznane za dopuszczone do wjazdu w różnych gminach w Polsce – czytamy o tym projekcie na stronach rządowych.

Odpowiadając na pytanie Czytelnika – w Elblągu nie ma takiej strefy, zresztą w całym kraju pomysł dopiero zaczyna raczkować. A czy taka strefa w mieście nad rzeką Elbląg kiedyś w ogóle powstanie? Departament Ochrony Środowiska w Urzędu Miejskiego poinformował nas, że obecnie władze miasta nie planują wprowadzenia stref czystego transportu, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin.

- Takie stanowisko wynika z wysokich kosztów społecznych (strefy w znaczący sposób ograniczą wolny dostęp mieszkańców do miejsc w przedmiotowych strefach lub wymuszą dodatkowe koszty związane z zakupem nowych, niskoemisyjnych pojazdów). Podkreślenia wymaga też fakt, że strefy „czystego transportu" planowane są w miastach, gdzie poziom CO2 oraz PM10 są wielokrotnie większe niż w Elblągu, co uzasadnia wprowadzenie stref właśnie w tamtych miejscach. Dla przykładu miasto Kraków, gdzie planowana jest strefa „czystego transportu" zakwalifikowano do klasy C pod względem jakości powietrza, a średnia zanieczyszczenia wyniosła 4 ng/m3. Elbląg zakwalifikowano do klasy A, średnia zanieczyszczenia wyniosła 1 ng/m3, czyli mieści się w normach – czytamy w odpowiedzi departamentu. Urzędnicy podkreślają jednocześnie, że "mając jednak na względzie konieczność ograniczania emisji, Gmina Miasto Elbląg nie wyklucza w przyszłości regulowania i ograniczania pojazdów wysokoemisyjnych w mieście". W pierwszej połowie maja skierowaliśmy też pytanie poprzez Biuro Rady Miejskiej, czy elbląscy radni rozważają może wprowadzanie takich stref w Elblągu? Jeśli otrzymamy odpowiedź, umieścimy ją w tym materiale.

Co o strefach czystego transportu, zwłaszcza w kontekście Elbląga, sądzą nasi Czytelnicy? Zapraszamy do dyskusji.

Stan zanieczyszczenia powietrza w Elblągu można sprawdzać na portEl.pl w zakładce pogoda. Gdy normy w tym zakresie zostają przekroczone, odpowiedni komunikat pojawia się także na naszej stronie głównej.