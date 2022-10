Czytelniczka: "Co to za namioty dla skażonych?"

Zdjęcie bramy wjazdowej do pułku logistycznego stanowi jedynie ilustrację do tekstu. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

- Dzisiaj przejeżdżałam ulicą Łęczycką, na terenie jednostki postawiono dużo namiotów, podobnych do tych, w których szczepiono w czasie pandemii koronawirusa – napisała do nas nasza Czytelniczka. - Wiszą tam żółte kartki z napisem "dla osób napromieniowanych i skażonych" – dodaje. Co się tam dzisiaj działo? Uspokajamy.

- Nie ukrywam, że przestraszyłam się, taka informacja wywołuje niepokój. Nigdzie nie znalazłam wyjaśnienia dla tej sytuacji, czy możecie się dowiedzieć, co jest jej powodem? - pyta naszą redakcję mieszkanka Elbląga. Informacje w tej sprawie otrzymaliśmy od 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Jak zapewnia mjr Magdalena Kościńska, rzecznik prasowy jednostki, nie ma powodów do niepokoju, bo wojsko realizowało swoje regularne ćwiczenia. - W 16 Pułku Logistycznym odbywało się cykliczne szkolenie dla żołnierzy, m. in. z zakresu broni masowego rażenia, to był jeden z elementów ćwiczeń. Takie ćwiczenia odbywają się raz na kwartał w każdej jednostce – podkreśla Magdalena Kościńska.

TB