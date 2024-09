Czytelniczka: „Jak stanie się tragedia, to dopiero będzie pomoc”

(fot. Mikołaj Sobcak)

- Zgłaszaliśmy sprawę uciążliwych lokatorów na policję, do ZBK, ale nie ma rezultatów. Chyba jak się stanie tragedia, to wtedy dopiero będzie pomoc. Tylko że już będzie za późno – napisała do nas czytelniczka mieszkająca w jednym z budynków przy ulicy Malborskiej.

Czytelniczka skarży się na niektórych z lokatorów, którzy według niej stanowią zagrożenie dla pozostałych mieszkańców kamienicy przy ul. Malborskiej. – On [sąsiad z piętra wyżej – red.] ma butlę z gazem, siedzimy jak na bombie. Już kiedyś mi zalał kuchnię. Tam się schodzi różne towarzystwo, jeden niedopałek i pójdziemy z dymem. Zgłaszałam to do ZBK, któregoś razu była pani z hydraulikiem i tam jest wszystko nieszczelne – tłumaczy mieszkanka kamienicy przy ul. Malborskiej. W innym z mieszkań, na parterze, jak twierdzi Czytelniczka, jest pełno robactwa, które rozniosło się po całej klatce. – Ten sąsiad ma szyby powybijane, podgrzewa sobie jedzenie, nie mając ani gazu ani prądu z sieci. Chyba tam rozpala ognisko, kiedyś nas z dymem puści. Wskakuje sobie przez okno do środka. Wszystko jest w środku zdewastowane, tam są szczury, myszy, pluskwy, prusaki. Jedno wielkie śmietnisko – mówi jedna z mieszkanek. - Mieszkam tu 38 lat, a ZBK nic tu nie robi, bo pracownicy mówią, że ludzie nie płacą czynszów i nie ma pieniędzy na remont klatki. Pani sprzątaczka mówiła mi, że to najbrudniejsza klatka, jaką sprzątała. Mówiła, że dokąd będzie pracowała, nie chce tu wchodzić. – mówi mieszkanka kamienicy. – My, którzy płacimy czynsze, mamy za to cierpieć? O komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu - W budynku przy ul. Malborskiej 55 w Elblągu w ciągu ostatniego roku zostały podjęte trzy interwencje policji. Przyjęte przez administratora skargi dotyczyły: przeprowadzenia dezynsekcji, niezgodnego z prawem posiadania butli gazowej, zalania mieszkania – informuje Zarząd Budynków Komunalnych. - ZBK w ciągu ostatniego roku wykonało w powyższym budynku na zlecenie mieszkańców trzy dezynsekcje w częściach wspólnych w dniach 28 lipca, 5 sierpnia i 29 sierpnia 2024 roku. Dodatkowo ZBK w ramach umowy dokonuje dwukrotnej okresowej, corocznej usługi w zakresie deratyzacji pomieszczeń wspólnego użytku w okresie wiosennym i jesiennym Mieszkańcy budynku zwracali się do ZBK w sprawie uciążliwych lokatorów, kilkukrotnie zakończyło się to interwencją policji. W jednym przypadku interwencja zakończyła się wystawieniem mandatu lokatorowi przez policję. – pisze ZBK w odpowiedzi na nasze pytania.

Bartosz Piwowarczyk