Czytelniczka: Kto opiekuje się naszymi dziećmi?

Czy możecie wyjaśnić sytuację w Przedszkolu nr 14? Gdy we wtorek rano zaprowadzałam tam moje dziecko, to zauważyłam, że nie wygląda ona tak, jak powinna. Brak jest personelu, przedszkolakami opiekowały się szatniarki. Sytuacja jest związana z koronawirusem, ale rodzice takiej informacji oficjalnie nie otrzymali – mówi interweniująca w naszej redakcji mama jednego z przedszkolaków. Urząd Miejski w Elblągu uspokaja: sytuacja jest pod kontrolą, a dzieci mają zapewnioną opiekę.

- Wygląda na to, że przedszkolu brak jest personelu, dzisiaj rano wszystkie przedszkolaki były połączone w jedną grupę, a opiekowały się nimi panie szatniarki. Była też jedna obca osoba - chyba do opieki nad dziećmi - , której nie znam, nigdy przedtem nie widziałam. Nie zna jej też moje dziecko, czuło się więc niepewnie, płakało. Taka sytuacja jest związana zapewne z koronawirusem, ale nikt nam tego jasno nie powiedział. Nikt nam nic nie mówi – twierdzi mama, której dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 14 w Elblągu.

Dodaje również, iż uważa, że rodzicowi należy się rzeczowa informacja na temat sytuacji w przedszkolu, a jej zdaniem takiej tu zabrakło.

- Nikt nam nic nie mówi. Czy panie szatniarki mogą się opiekować dziećmi? Powinniśmy być otwarcie informowani o sytuacji w przedszkolu. Dzisiaj rano próbowałam szukać pomocy również w elbląskim sanepidzie, nie wysłuchano mnie, przerwano rozmowę i odesłano mnie do Warszawy, do GIS – mówi kobieta.

O wyjaśnienie sytuacji w Przedszkolu nr 14 poprosiliśmy Urząd Miejski w Elblągu.

- Zgodnie z informacjami uzyskanymi od dyrekcji placówki w dniu 11 listopada jedna z nauczycielek otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zgodnie z procedurami i wytycznymi sanepidu grupa dzieci, w której pracowała nauczycielka, a także drugi nauczyciel i woźna z tej grupy skierowani zostali na kwarantannę – informuje Joanna Urbaniak

Rzeczniczka dodaje, że kwarantanna dzieci zakończyła się 16.11.2020.

- Dziś w placówce jest ponad 60 dzieci w trzech grupach – w każdej z grup jest zapewniona pełna opieka 2 nauczycieli – informuje Joanna Urbaniak.