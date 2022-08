Czytelnik: czy oni czekają, aż to drzewo spadnie na mojego syna?

- Oni chyba czekają, aż to drzewo doszczętnie się połamie i spadnie na podjazd. Syn korzysta z niego wiele razy w ciągu dnia, a przecież to może się stać, gdy akurat będzie nim przejeżdżał. Prosiłem administratora budynku o wycięcie drzewa, ale mnie zlekceważył – mówi pan Mirosław, tata niepełnosprawnego Rafała i prosi o interwencję w tej sprawie. Zarządca budynku przy ul. Fromborskiej 3, zaprzecza słowom pana Mirosława i podkreśla, że „podjął działania w tej sprawie, ale musi przestrzegać obowiązujących go procedur”.

Rafał z niepełnosprawnością ruchową zmaga się od urodzenia. Nie tak dawno elblążanie wsparli zbiórkę na zakup wózka inwalidzkiego dla niego. Jak podkreśla pan Mirosław, tata Rafała, mężczyzna ponownie potrzebuje pomocy. - Rafał codziennie, wielokrotnie korzysta z podjazdu dla osób niepełnosprawnych, który znajduje się przy naszym mieszkaniu na ul. Fromborskiej 3. Jednak obecnie przejazd podjazdem wydaje się nam niebezpieczny. O poręcze opiera się przechylone, spróchniałe u pnia drzewo. Czy oni czekają, aż drzewo doszczętnie się połamie i spadnie na podjazd. Przecież to może się wydarzyć, gdy akurat syn będzie przejeżdżał podjazdem. Prosiłem administratora budynku o wycięcie drzewa, ale mnie zlekceważył - mówi pan Mirosław.

Pod adresem Fromborska 3 zarządcą jest pan Marian Muła. Administrator podkreśla, że zajął się sprawą, ale musi przestrzegać obowiązujących procedur. Z prośbą o potraktowanie drzew jako wiatrołom i ich wycinkę bez pozwolenia zwrócił się do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu. Odpowiedź była jednak odmowna.

arch. administratora

- Przy budynku ul Fromborska 3 w Elblągu rosną dwa drzewa z gatunku sumak. Drzewa są przechylone od wiatrów, ukorzenienie bardzo słabe, pień popękany. Jedno drzewo opiera się na pochylni dla inwalidy, drugie pochylone na chodnik. Drzewa stanowią zagrożenie. W pniu pow. 5 cm nie można dokładnie dokonać pomiaru. W mojej ocenie nie przekracza 50 cm. Uwzględniając powyższe oraz załączone zdjęcia zamierzam wyciąć bez wniosku o wydanie pozwolenia jako wiatrołom. Proszę o opinię w tej sprawie - czytamy w mailu przesłanym do departamentu przez administratora.

Departament twierdzi jednak, że nie jest to wiatrołom.

- Na podstawie przesłanych zdjęć ustalono, że przedmiotowe drzewa nie stanowią złomu ani wywrotu, w związku z czym nie mogą zostać usunięte na podstawie sporządzonego protokołu. Zgodnie z definicją wywrot to drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej, natomiast złom to drzewo, którego pień uległ złamaniu lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym lub katastrofy budowlanej. W przypadku, gdy obwód pnia drzewa gatunku sumak octowiec na wysoko 5 cm nie przekracza 50 cm usunięcie drzewa nie wymaga zezwolenia. Jednakże należy pamiętać, że drzewa których usunięcie nie wymaga zezwolenia, można usunąć wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości - czytamy m. in. w odpowiedzi przesłanej przez departament.

Co dalej?

- Właściciele lokali w budynku przy ul. Fromborskiej 3, stanowiący wspólnotę mieszkaniową, uchwałą wyrazili już zgodę na wycinkę tych dwóch drzew i upoważnili administratora do złożenia wniosku do Urzędu Miejskiego o wydanie zezwolenia na ich wycinkę. Taką uchwałę musi podjąć też wspólnota z ul. Fromborskiej 1, ponieważ jest to teren należący do obu wspólnot. O ile wiem, taka procedura jest już w trakcie. Gdy obie uchwały zostaną podjęte, złożę wniosek do UM o wycinkę drzew – wyjaśnia administrator budynku.