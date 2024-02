Czytelnik: Problemów z organizacją ruchu jest więcej (wracamy do tematu)

Jeden z naszych Czytelników postanowił odnieść się szerzej do naszego artykułu o oznakowaniu przy nowym parku handlowym przy ul. Królewieckiej. Elblążanina nie zadowala odpowiedź urzędników w tej sprawie. Dlaczego?

Kolejny raz nie zawiodłem się na odpowiedzi z elbląskiego Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy zgłaszają rażące zaniedbanie w organizacji ruchu drogowego, a w odpowiedzi dowiadujemy się, że to nasza wina. Znaki "ustawione zostały prawidłowo przed skrzyżowaniem", ale "w związku z występowaniem wątpliwości uczestników ruchu" łaskawie będzie to zmienione. Oczywiście nie ma w odpowiedzi ani grama podparcia się przepisami. Było prawidłowo, ale skąd, jak, dlaczego? Tego nie możemy się już dowiedzieć. Dlatego też przy okazji spaceru, odbyłem wizję lokalną i bez wątpienia jest w tym miejscu znacznie więcej niedociągnięć niż tylko tytułowa. Oczywiście moje amatorskie spostrzeżenia nie mogą równać się z całą wiedzą UM, lecz ja dla odmiany przytoczę podstawę prawną: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, w szczególności załącznik 1.

1. Kombinacja znaków D-2 i A-7 została ustawiona zdecydowanie za daleko od skrzyżowania. W punkcie 5.2.2. ww. rozporządzenia możemy wyczytać, że znak ten należy ustawić w odległości do 50 metrów od skrzyżowania. Tutaj mamy przynajmniej 100 metrów.

2. Dotychczasowa organizacja ruchu na ul. Królewieckiej w ogóle pomija skrzyżowanie z ul. Smolną - brak znaku D-1.

3. Połączenie drogi wojewódzkiej i centrum handlowego zawiera naraz oznaczenia ze znakiem A-7 (ustąp pierwszeństwa) oraz D-53 (koniec strefy ruchu). Pomijając fakt, że odwrócony trójkąt reguluje pierwszeństwo na skrzyżowaniu (pkt 2.2.8.), którego tutaj oczywiście nie mamy, to jest jest jeszcze jeden powód niedopuszczalności tego stanu. Oba znaki w różny sposób rozstrzygają sprawę pierwszeństwa. Opuszczając strefę ruchu kierujący włącza się do ruchu i ma ustąpić wszystkim bez wyjątku, natomiast znak "ustąp pierwszeństwa" zobowiązuje do ustąpienia pierwszeństwa tylko tym, którzy znajdują się na drodze z pierwszeństwem. Jest to tutaj kluczowe ze względu na na to, że wyjazd z centrum handlowego jest niemal naprzeciwko ul. Smolnej - przy obecnym oznakowaniu skręcając z niej w lewo nie wiadomo, który znak jest tu "ważniejszy".

4. Przy wyjeździe z ulicy Smolej napotykamy kombinację znaków A-7 i B-44. Znaki te są zamontowane za nisko i nie spełniają minimalnej wysokości 2 metrów.

5. Tuż przy rondzie w kierunku miasta na drodze dla rowerów i pieszych następuje zmiana wariantu znaku C-13/16 z poziomego na pionowy. Niestety nie odbywa się to na jednym słupku tylko w odległości kilku metrów. Chcąc być w zgodzie z literą prawa na te kilka metrów rowerzysta powinien zsiąść z roweru i prowadzić rower.

6. Rondo oznakowano kombinacją znaków A-7 i C-12 (ruch okrężny). Zgodnie z pkt 4.2.12. ww. rozporządzenia znaki te stosuje się w odległości do 25 metrów przed skrzyżowaniem. Tutaj są one już na skrzyżowaniu - do obszaru skrzyżowania należy włączać przejście dla pieszych i to przed nim te znaki powinny się znajdować.

7. Na koniec, co zauważyłem, a co jest zgodne z prawem (dopóki rośliny nie podrosną), ale nie ze zdrowym rozsądkiem, jest obsadzenie kolczastymi różami stef zielonych tuż przy drodze dla rowerów.

I to tyle nieprawidłowości na ponad stumetrowym odcinku drogi, który całkiem niedawno przeszedł remont. Jeżeli nieprofesjonalne oko mogło tyle wyłapać fuszerek, to co by przyniósł specjalistyczny audyt zewnętrzny? Piszę o zewnętrznym, ponieważ dotychczasowa praktyka w ogóle nie zadziała. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem w § 12 pkt. 5 wskazuje, iż "organ zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych (...)". Z tego wynika, że albo kontroli się nie robi, albo są one robione zza biurka - dokładnie tak jak przygotowano odpowiedź na problem zgłoszony przez czytelniczkę. Ewentualnie jeszcze prawidłowe wyniki inspekcji są chowane do szuflady, ale to chyba nie ten przypadek.

Na koniec nadmienię, że po tym, co zobaczyłem w tym miejscu, postanowiłem iść za ciosem i udałem się dalej wzdłuż ul. Królewieckiej, aż do następnego ronda. Oczywiście naliczyłem kolejne pół tuzina "niestandardowych" rozwiązań. Ręce opadają. Może czas rozpisać konkurs w komentarzach na "Jeden kilometr drogi w Elblągu z poprawną organizacją ruchu"?