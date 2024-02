Czytelnik: Ta droga jest naszą udręką

- Droga 1175, która łączy z resztą świata miejscowości Grądki, Grużajny Siedlisko i Nawty, od lat jest w katastrofalnym stanie. Nie możemy przekonać starostwa do jej remontu – pisze w wiadomości do naszej redakcji jeden z mieszkańców.

- Sołectwo Grądki w gminie Godkowo składa się z trzech miejscowości: Grądki, Grużajny Siedlisko i Nawty. Pierwsze trzy miejscowości łączy że światem zewnętrznym droga powiatowa 1175N na odcinku Surowe-Grądki-Grużajny. I to właśnie ta droga jest naszą udręką. Od lat jest w katastrofalnym stanie. Od 2016 roku robimy wszystko, co w naszej mocy, by przekonać starostę elbląskiego Macieja Romanowskiego i Zarząd Powiatu, by wyremontowali nam drogę. Pisaliśmy petycje, pisma, prośby, rozmawialiśmy, błagaliśmy i nic. Wszystkie odpowiedzi są lakoniczne i nie odpowiadają na nasze pytania – relacjonuje nasz Czytelnik. - W 2017 roku starosta obiecał, że droga będzie zrobiona w kolejnej kadencji Rady Powiatu, obecna właśnie się kończyła. Starostwo nawet otrzymało ok. 2,5 miliona złotych, czyli 60 proc. kosztów inwestycji, ogłoszono przetarg, który został unieważniony w dziwnych okolicznościach. Kolejna kadencja się kończy, a mieszkańcy mają już dość drogi, którą nie da się ani jeździć autami ani po niej chodzić. Jak mamy żyć? Przewoźnik komunikacji publicznej planuje likwidację i tak już mocno ograniczonych kursów autobusów. Mieszkańcy regularnie niszczą sobie auta. Dzieci nie mogą dojść do przystanków autobusowych przez wielkie kałuże i błoto na drodze. Zbliżają się kolejne wybory, ale obecni rządzący powiatem elbląskim powinni do końca kadencji wykonywać swoje obowiązki, a nie zajmować się kampanią wyborczą. Nie wiemy, ile jeszcze to wytrzymamy. Nasza cierpliwość się kończy – podkreśla nasz Czytelnik.

Co na zarzuty mieszkańców odpowiadają urzędnicy Starostwa Powiatowego w Elblągu?

- Ze względu na zły stan nawierzchni wykonanie remontu jest niezbędne – przyznaje Magdalena Federewicz, rzecznik prasowy starosty elbląskiego. - Aby to umożliwić, zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi, obejmującej m. in. naprawę nawierzchni na odcinku o długości 7828 km, remont przepustów pod drogą, odtworzenie poboczy i rowów przydrożnych oraz montaż barier energochłonnych. Dokumentacja została opracowana w 2021 r. i od tego czasu aktywnie poszukujemy źródeł dofinansowania – podkreśla.

Starostwo informuje, że 27 sierpnia 2021 złożony został wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę ponad 7,3 mln zł wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Dofinansowanie wyniosło 4,4 mln zł i 6 kwietnia 2022 roku została podpisana umowa tej sprawie z wojewodą warmińsko-mazurskim.

- Pozostałe 2,9 mln zł stanowiło wkład własny powiatu elbląskiego – relacjonuje Magdalena Federewicz. - 19 kwietnia 2022 r. w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym zamówienia publicznego, dokonano otwarcia ofert. Złożono trzy oferty, a najniższą cenę brutto zaoferowała firma COLAS Polska Sp. z o.o. na 8.211.584,22 zł. Brakująca kwota 3.790.034,82 zł do realizacji zadania znacząco przekraczała posiadane przez nas środki, nie otrzymaliśmy wsparcia finansowego od gminy Pasłęk, a gmina Godkowo zadeklarowała wsparcie w wysokości 200 000 zł. Nasza prośba skierowana 22 kwietnia 2022 r. do wojewody warmińsko-mazurskiego o zwiększenie dofinansowania nie przyniosła oczekiwanych rezultatów i finalnie byliśmy zmuszeni do odstąpienia od realizacji zadania 11 maja 2022 r. i zwrócenia dofinansowania – podkreśla rzeczniczka starosty.

Co w sprawie drogi w takim razie starostwo ma do przekazania mieszkańcom?

- Droga utrzymywana jest siłami własnymi w formie bieżących remontów cząstkowych, lecz doskonale rozumiemy, że nie spełnia to potrzeb mieszkańców. Koszt kompleksowego remontu drogi przerasta możliwości budżetu powiatu i nie jesteśmy w stanie sfinansować go samodzielnie, przy rosnących z roku na rok kosztach zadań własnych. W lipcu 2023 roku składaliśmy wniosek o dofinansowanie na ten cel do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia – PGR, lecz nie otrzymaliśmy dofinansowania. Aby umożliwić realizację tego zadania będziemy kontynuować poszukiwanie zewnętrznego finansowania. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie tegorocznych programów, ich wymagań i kryteriów – zaznacza Magdalena Federewicz.