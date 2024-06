Dla grekokatolików to będzie wielkie święto

W tym roku mija 50 lat od powstania w Elblągu parafii greckokatolickiej. W najbliższą sobotę wierni będą uroczyście konsekrować cerkiew przy ul. Traugutta.

W 2019 roku grekokatolicy po raz pierwszy spotkali się na modlitwie w nowo wybudowanej cerkwi przy ul. Traugutta. Jej konsekracja, czyli poświęcenie odbędzie się dopiero teraz. Uroczystość odbędzie się w sobotę, 22 czerwca o godz. 11.

- Kościół Greckokatolicki wywodzi się z tradycji bizantyjskiej, gdzie ważna jest odpowiednia ikonografia, a u nas nie było to gotowe. Teraz, gdy cerkiew spełnia bizantyjskie wymogi, może zostać poświęcona - mówi ksiądz dr Igor Hubacz.

Na czym właściwie konsekracja polega i czy jest konieczna? - Każda cerkiew wschodnia ma relikwie w ołtarzu, które zostają tam umieszczane w trakcie obrzędu konsekracji. Wcześniej oczywiście też można odprawiać Boską Liturgię, w tym celu pod obrusem umieszczony jest antymins - jest to materiał, w którym zaszyte są relikwie. Poświęcenie cerkwi polega na umieszczeniu relikwii w ołtarzu na stałe poprzez zależnie ich mieszanką wosku, świętego myronu, czyli oleju używanego podczas bierzmowania i innych składników, między innymi spikandry, pokruszonego marmuru czy mastyksu, będącego żywicą z drzewa z greckich wysp - mówi ksiądz Hubacz. - W naszej cerkwi będą to relikwie biskupa przemyskiego, błogosławionego Jozafata Kocyłowskiego. Przed umieszczeniem relikwii w ołtarzu, odbędzie się trzykrotna procesja wokół cerkwi, w czasie której biskup uroczyście będzie niósł nad głową relikwie, które później zostaną umieszczone w ołtarzu.

Jak podkreśla duchowny, umieszczenie relikwii to centralny moment poświęcenia cerkwi.

- Odbędzie się również trzykrotne mycie ołtarza przez księży biskupów oraz wyznaczonych do tego księży. Pierwszy raz ołtarz zostanie umyty wodą święconą, drugi wodą różaną, a trzeci winem liturgicznym. Prezbiterzy umyją ołtarz dłońmi, a następnie wytrą go do sucha - mówi. - Sam obrzęd potrwa godzinę, a boską liturgię odśpiewa męski chór „Żurawie”.

Jak informuje ksiądz Hubacz, na uroczystości obecni będą: arcybiskup Eugeniusz Popowicz, metropolita przemysko-warszawski i zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, biskup Arkadiusz Trochanowski, hierarcha eparchii olsztyńsko-gdańskiej, biskup Włodzimierz Juszczak, hierarcha wrocławsko-koszaliński oraz elbląscy biskupi rzymskokatoliccy, Jacek Jezierski i Wojciech Skibicki.

Zebrane podczas liturgii ofiary zostaną przekazane na prace wykończeniowe, które wciąż jeszcze trwają. Datki mają dopiąć ostatni etap budowy.

- Serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko wiernych Kościoła Greckokatolickiego, ale również wiernych innych wyznań. Będzie nam bardzo miło przeżywać wspólnie tę uroczystość - dodaje ksiądz.

W Elblągu mieszka około 150 rodzin grekokatolików.