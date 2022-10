Dla nikogo nie zabrakło żywności

Co piątek Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge rozdaje osobom potrzebującym żywność. Dziś, z okazji przypadającego na niedzielę Światowego Dnia Żywności, do akcji przyłączyły się inne organizacje pozarządowe. Zobacz zdjęcia.

W każdy piątek na placu Dworcowym chrześcijańska misja Teen Challenge rozdaje żywność osobom potrzebujący, Nie inaczej było i dziś. Długo przed godziną 17, na którą zaplanowano początek akcji przed elbląski dworzec PKP zmierzali potrzebujący. Ich historie są różne: osoby w głębokim kryzysie bezdomności, uzależnione, ale także ubodzy, którzy na co dzień korzystają z opieki społecznej. Są osoby, które przychodzą tutaj systematycznie, ale też pojawiają się nowi. Co tydzień z tego rodzaju pomocy korzysta ok. 40 - 80 osób.

- Są osoby, które pojawiają się regularnie. Część osób z czasem z czasem przestaje się pojawiać, z różnych przyczyn. Ale na ich miejsce wciąż przychodzą nowi - mówi Beata Grzeszczuk z Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge. - Pomagamy w różny sposób, piątkowe spotkania to tylko jedna z form działalności.

Na potrzebujących czeka gorąca zupa, kanapki, ale także... ciasto. Mogą posilić się na miejscu, ale i zabrać posiłek „na później“.

Dzisiejszy dzień był szczególny. 16 października przypada Światowy Dzień Żywności. Dlatego piątkowa akcja przy dworcu była bogatsza niż zazwyczaj. Do akcji włączyły się też inne organizacje pozarządowe.

Światowy Dzień Żywności ustanowiony został w 1979 roku przez Organizację ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Jego celem jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem i niedożywieniem. Banki Żywności co roku świętują ten dzień – w całej Polsce odbywają się wydarzenia edukacyjne, które mają na celu zwiększenie świadomości nt. zjawiska marnowania żywności i promowanie sposobów rozwiązywania tego problemu - czytamy na stronie Banków Żywności.