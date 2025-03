Do Elbląga wraca Śniadanie Wielkanocne dla Samotnych

Miasto zabezpieczyło środki na wsparcie Śniadania Wielkanocnego dla Samotnych, jakie po raz kolejny zorganizuje w naszym mieście Fundacja Wolne Miejsce i 777 CREW. To inicjatywa skierowana dla każdego, kto w świątecznym czasie zmaga się z samotnością.

Jak podkreśla w rozmowie z nami Daria Rudnik z elbląskiego oddziału Fundacji Wolne Miejsce, wielkanocne spotkanie nie jest, jak to niektórzy interpretują, wydarzeniem skierowanym do osób w kryzysie bezdomności. To propozycja dla każdego, kto w czasie świąt (przypomnijmy, że fundacja zorganizowała też w Elblągu zeszłoroczną Wigilię) czuje się sam.

- Formuła spotkania wielkanocnego jest w fundacji zawsze taka sama, to, co się może zmienić, to najwyżej kwestie dodatkowe, jak choćby występy artystyczne. Idea, nasze działania, przebieg spotkań w każdym mieście wyglądają jednak podobnie. Ważnym aspektem jest to, że nie robimy tego rodzaju spotkań tydzień przed czy po Wielkanocy albo Bożym Narodzeniu. Momentem organizacji wydarzeń, śniadania wielkanocnego czy Wigilii, są te dni, kiedy rzeczywiście przeżywają je wszyscy. To wtedy dla wielu osób ta samotność jest najbardziej dotkliwa – zaznacza Daria Rudnik.

Spotkanie ponownie odbędzie się w Dziennym Domu Senior+ przy Zamkowej, o szczegółach takich jak godzina rozpoczęcia śniadania będziemy jeszcze informować na naszych łamach.

To drugi rok działania fundacji w Elblągu.

- Bardzo pozytywnie przeżywamy całokształt naszych działań w Elblągu jeśli chodzi o współpracę z innymi osobami i instytucjami. Początki zawsze są trudne, dopiero trzeba zdobyć zaufanie drugiego człowieka, porozumieć się ze sobą. Pięknie się to wszystko jednak rozwinęło, mamy świetny kontakt z tymi, z którymi jakkolwiek współpracujemy, ludzie odzywają już się do nas sami, pytają jak pomóc, jak się zaangażować – przyznaje nasza rozmówczyni.

A pomóc można na różne sposoby. Do wolontariatu można się zgłaszać niezależnie od wieku, każdy może wesprzeć organizację spotkań. Można również zostać darczyńcą i włączyć się w zbiórkę produktów (ich lista jest tutaj). Chętni do zaangażowania się mogą kontaktować się z elbląskim oddziałem fundacji pod numerem telefonu 536 462 323 lub na adres e-mail eventycharytatywne@gmail.com. Kwestie związane ze wsparciem finansowym pod numerem 784 914 161.

- Bardzo potrzebujemy rąk do pomocy choćby w przygotowaniu potraw czy dekoracji, tym bardziej, z wolontariuszami gotujemy wszystko sami – mówi Daria Rudnik.

Decyzją władz miasta zabezpieczono w ramach budżetu Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych 5 tys. zł na zakup żywności, która zostanie wykorzystana przy organizacji wielkanocnego śniadania.

Formularz zapisów na wolontariat jest tutaj.