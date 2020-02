Do sądu po poradę prawną

W ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w sądach okręgu elbląskiego osoby zainteresowane mogą do 28 lutego skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, udzielanych przez prawników i kuratorów sądowych.

W Sądzie Okręgowym w Elblągu można zgłaszać się w godzinach od 8:00 do 15:00 zarówno telefonicznie pod numerem 55 629-09-70, jak i osobiście do Biur Obsługi Interesanta przy Placu Konstytucji 1 i przy ul. Płk Dąbka 21.

Sąd Rejonowy w Braniewie zaprasza osoby zainteresowane w godzinach od 7:15 do 15:15. Porady udzielane będą w poniedziałek i we wtorek w pokoju nr 125, w środę i czwartek w pokoju 124 oraz w piątek w pokoju 127.

Z kolei do Sądu Rejonowego w Działdowie osoby zainteresowane mogą zgłaszać się w godzinach od 10:00 do 13:00: w poniedziałek, wtorek i czwartek do pokoju 44 oraz w środę i piątek do pokoju 23.

W Sądzie Rejonowym w Elblągu dyżury są pełnione w godzinach od 9:00 do 14:00 przy ul. Płk. Dąbka 21 w pokoju 621, a ponadto przy Placu Jagiellończyka 5 wg następującego grafiku: poniedziałek – pokój 304, tel. 55 611 34 76; wtorek – pokój 316, tel. 55 611 34 56; środa – pokój 309, tel. 55 611 34 55, czwartek – pokój 318, tel. 55 611 34 52, piątek – pokój 303, tel. 55 611 34 72.

Do Sądu Rejonowego w Iławie można zgłaszać się w godzinach od 8:00 do 14:00: w poniedziałek w pokoju A 149, we wtorek w pokoju B 132, w środę w pokoju A 146, w czwartek w pokoju A 148 i w piątek w pokoju B 203.

Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim osoby pokrzywdzone przestępstwem zaprasza w godzinach od 9:00 do 12:00 do pokoi 10 i 101.

W godzinach od 9:00 do 14:00 porady prawne będą udzielane w Sądzie Rejonowym w Ostródzie: w poniedziałek do pokoi 227 i 003, we wtorek do pokoi 203 i 005, w środę do pokoi 226 i 003, w czwartek do pokoi 203 i 003 oraz w piątek do pokoi 215 i 003. Ponadto we wtorek porady prawne osobom pokrzywdzonym przestępstwem będą udzielane dodatkowo w budynku sądowym w Morągu – w godzinach od 10:00 do 11:30 w pokoju 001.