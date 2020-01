Do szczęścia potrzeba im tylko placu zabaw

Niedawno w Tolkmicku powstał nowy oddział przedszkolny "Bajkowy Las". Do szczęścia dzieciom brakuje jednak placu zabaw, jaki miały w poprzedniej lokalizacji. Tolkmicki Klub Motocyklowy Kardan zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na ten cel. Ty też możesz dołożyć swoją cegiełkę.

- Pewnego dnia postanowiliśmy spełnić marzenia naszych smyków, przecież to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za ich rozwój fizyczny. Wiemy dokładnie, jak ruch połączony z zabawą jest im potrzebny do prawidłowego rozwoju - mówi Mateusz Uhryn z Tolkmickiego Klubu Motocyklowego Kardan. - Rozpoczęliśmy od zrzutki pieniędzy przez klubowiczów naszego klubu motocyklowego i przekazaliśmy je na oficjalne konto przedszkola.

Klub zorganizował wiele innych pomocowych aukcji, które nadal można wylicytować na Facebooku. Są to głównie gadżety przekazywane przez ludzi o dobrym sercu. Wszystkie pieniądze przekazywane są na budowę placu zabaw. - Ekscytacja pomocą trwa nadal - dodaje Mateusz Uhryn. - We współpracy z portalem zrzutka.pl zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na budowę placu zabaw. Zachęcamy wszystkich ludzi do wpłat oraz pokazania, że w naszym społeczeństwie jest wielka siła. Zapraszamy również na nasz profil na Facebook.