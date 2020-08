Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 1 września

Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 1 września do 20 września tego roku - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał: w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały, w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie tak jak dotychczas rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą. Zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy są takie same jak w poprzednich okresach obowiązywania. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy trzeba: złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem u pracodawcy (wzór oświadczenia na stronie ZUS), złożyć oświadczenie w ZUS (osoby prowadzące działalność pozarolniczą). To oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba je złożyć, ponieważ bez niego ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

- Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego) - informuje Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego. Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.