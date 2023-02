Dom z plusami dla seniorów

70 osób skorzysta z otwartego przy ul. Zamkowej Dziennego Domu Senior Plus. To "miejsce przyjazne seniorom - osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej". Zobacz zdjęcia z oficjalnego otwarcia.

Czym dokładnie jest ten projekt?

- Wszystko, co robimy, robimy z myślą o dobru naszych podopiecznych - mówiła Jelena Cybruch, kierownik Dziennego Domu Senior Plus. - Dbamy o to, żeby się czuli się oni tutaj jak u siebie w domu. Wspólnie z uczestnikami stwarzamy atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu, szacunku i wsparciu. Dzienny dom to jest miejsce, w którym seniorzy spędzają bardzo dużo wolnego czasu. Tu mają ciepłe posiłki, tu mają towarzystwo życzliwych sobie osób. Tu nawiązują się nowe przyjaźnie, zapomina się o chorobach i samotności, a odzyskuje się wiarę w siebie i chęć do dalszych działań – mówiła kierownik.

Podkreśliła, że do personelu Domu Dziennego należą także opiekunowie, terapeuta zajęciowy, rehabilitant, kierowca, pracownica obsługi.

- Dbamy nie tylko o to, aby udzielić im wsparcia, ale również zorganizować im czas wolny, dbając o kondycję fizyczną naszych podopiecznych i zainteresowania – mówiła. - W tym celu przeprowadzamy wiele zajęć terapeutycznych, przeprowadzamy zajęcia usprawniające z kinezjoterapii, organizujemy różnego rodzaju imprezy imieninowe, urodzinowe, bierzemy udział w różnego rodzaju projektach i imprezach związanych z seniorami, organizujemy bale taneczne – wymieniała.

Podkreśliła też znaczenie kontaktu z innymi organizacjami seniorskimi czy odwiedzin gości takich jak dzieci i młodzież. - To właśnie oni przekazują nam dobrą, pozytywną energię i taką radość życia - przyznała. W kolejnym roku planowane są wydarzenia związane z integracją międzypokoleniową, aktywizacją seniorów poprzez warsztaty plastyczne, kulinarne, komputerowe, zajęcia sportowe, spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i dietetyki etc. W planach jest też "dzień otwartych drzwi". Dzienny Dom Senior Plus ma być też m.in. miejscem muzykoterapii, wyjść do kina i teatru czy wyjazdów na wycieczki...

- Bardzo się cieszę, że temat seniorski, to co podejmuje samorząd jest realizowane - podkreślił podczas otwarcia placówki prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Zaznaczył, że całość inwestycji to koszt ok. 590 tys. zł. 380 tys. zł dofinansował Skarb Państwa, reszta to wkład samorządu. Prezydent stwierdził też, że w ujęciu demograficznym seniorów przybywa, stąd należy zwiększać możliwości wspierania w tej grupy.

- To jest kolejny temat, który poprawia jakość życia naszych mieszkańców – powiedział o inicjatywie. Podziękował też osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. W podobnym tonie wypowiedział się wiceprezydent Missan.

Po części oficjalnej zaplanowano poczęstunek, część artystyczną i zwiedzanie odnowionych pomieszczeń. Budynek dostosowano do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami poprzez likwidację barier architektonicznych. Prace zrealizowała firma z Elbląga.

Dodajmy, że o uczestnictwo w dziennej opiece przy ul. Zamkowej należy ubiegać się poprzez Elbląskie Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej.