Dorzuć fanty na wośpowe licytacje

Elbląski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprasza do wsparcia nadchodzących licytacji. Gadżety można przynosić od poniedziałku do piątku na lodowisko Helena w godz. 11-17 (z wyjątkiem 6 stycznia)

- Zachęcamy do tego, by odwiedzić lodowisko i przekazywać gadżety na licytacje. Aukcje Allegro cieszą się dużą grupą odbiorców i co roku ludzie chętnie wspierają WOŚP licytując dla siebie np. jakieś pamiątki – mówi Adam Krause, szef elbląskiego sztabu. Co przekazywać? Rzeczy, które są albo w jakimś stopniu wyjątkowe, albo takie, które mogą się po prostu komuś przydać i być atrakcyjne dla licytującego.

Nadal można zgłosić się do ustawienia puszki na datki w sklepie czy siedzibie instytucji, a także do organizacji sztabiku Orkiestry. W tym celu należy kontaktować się z MOSiR-em (55 625 63 00) lub z Regionalnym Centrum Wolontariatu (55 235 18 85), te instytucje w Elblągu koordynują Finał Orkiestry.

Tegorocznym celem WOŚP-u jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Ostatnio Elbląg zebrał w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 787 482,12 zł i był to miejski rekord. W 32. Finale WOŚP pod hasłem "Płuca po pandemii" wzięło udział ponad 50 elbląskich sztabików i 420 wolontariuszy. 33. Finał odbędzie się 26 stycznia 2025 roku, więcej szczegółów o tym wydarzeniu w Elblągu poznamy wkrótce.