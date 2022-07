Droga 503 ma być w części bezpieczniejsza dla rowerzystów

Przy drodze nr 503 powstanie ścieżka rowerowa. Chodzi w sumie o 1,3-kilometrowy odcinek: część w Kamionku, część w Suchaczu. Zarząd Dróg Wojewódzkich szuka właśnie wykonawcy inwestycji.

Drogę nr 503 na odcinku Pogrodzie – Tolkmicko – Elbląg oddano do użytku po modernizacji w 2014 roku. Wówczas w projekcie nikt nie przewidział budowy ścieżek rowerowych wzdłuż tej atrakcyjnej turystycznie trasy. Teraz ma się to zmienić, choć na razie możemy mówić jedynie o budowie niektórych odcinków.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ogłosił właśnie przetarg na budowę dwóch odcinków o łącznej długości 1,3 km. Pierwszy ma powstać w Suchaczu (odcinek od ronda do zjazdu na Pęklewo, gdzie przebiega odcinek trasy Green Velo, w sumie niecałe 500 m), drugi w Kamionku (odcinek od wsi do zjazdu na Łęcze, w sumie prawie 900 m). To część projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, który ma poprawić bezpieczeństwo rowerzystów.

Wraz z budową ścieżek mają powstać także zatoki autobusowe, przebudowane lub zbudowane chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia, wyremontowane pobocza. Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 9 sierpnia. Zwycięzca przetargu będzie miał niemal 100 dni na wykonanie inwestycji.

Czytelnicy pytają naszą redakcję o to, co dzieje się z projektem budowy ścieżki rowerowej wzdłuż inne ciekawej trasy – drogi nr 504, prowadzącej z Elbląga przez Milejewo do Pogrodzia i dalej do Braniewa. Z naszych informacji wynika, że inwestycję ma realizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, a elbląski samorząd ma przygotować projekt i pozwolenie na budowę miejskiego odcinka trasy (od ul. Królewieckiej do granicy miasta w Dąbrowie).

- Na chwilę obecną aktualne jest założenie, że budowa tego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej ma być realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (łącznie z etapem przygotowania przetargów na roboty budowlane) w ramach zadania „Kompleksowa budowa sieci dróg rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim”. Zgodnie z uzyskaną informacją szczegółowy zakres zadania został opracowany i złożony przez Zarząd Dróg Wojewódzkich do Ministerstwa Funduszu i Polityki Regionalnej w celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – informuje nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Dodaje, że projekt ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 504 w granicach miasta, czyli do Dąbrowy, jest na ukończeniu.

- W tej chwili procedowane jest pozwolenie na budowę dla tej ścieżki, w granicach administracyjnych miasta – informuje.

Wysłaliśmy pytania do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi.