Drugim Zodiakiem przez Mierzeję

Zodiak II - statek należący do Urzędu Morskiego w Gdyni ma być jednostką, która jako pierwsza oficjalnie przepłynie przez Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną. Rejs skończy się... na Zalewie Wiślanym.

Niedawno na naszych łamach cytowaliśmy informację Wirtualnej Polski o wątpliwościach dotyczących rejsu poprzez Kanał do Elbląga. - Barki o nośności 400 ton mają 1,9 metra zanurzenia, a większe jednostki o ładowności 800 ton - 2,5 metra. Tymczasem kanał żeglugowy ze śluzy Nowy Świat do Elbląga jest nieukończony i nieoznakowany. Mogą być miejsca, gdzie głębokość to tylko 1,7 metra - wyliczał dla portalu wp.pl Daniel Kotur, kapitan żeglugi śródlądowej z 20. letnim doświadczeniem.

Zodiak II jest następcą wycofanego 40-letniego Zodiaka. Kontrakt na budowę dwóch bliźniaczych jednostek (bliźniakiem Zodiaka II jest Planeta I) podpisano 5 marca 2018 r. 29 października tego samego roku położono stępkę pod jego budowę, 26 lipca 2019 r. został zwodowany. 25 września 2020 r. w Gdyni podniesiono banderę.

Wartość kontraktu na budowę dwóch jednostek wielozadaniowych wyniosła 213,65 mln zł. Inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

„Zodiak II to największa spośród eksploatowanych dotychczas przez urzędy morskie jednostek. Będzie on pełnić funkcję lodołamacza, służyć do wystawiania oznakowania nawigacyjnego, holowania statków, prowadzenia prac hydrograficznych i zwalczania rozlewów olejowych. Posiada również funkcje ratownicze i przeciwpożarowe.“ - możemy przeczytać na portalumorskim.pl

Statek ma długość 60 metrów, szerokość 13 metrów, zanurzenie 3,5 metra, nośność 350 ton. Rozwija maksymalną prędkość 13 węzłów.