Drzewa pozostaną po remoncie drogi

Trwa remont drogi powiatowej pomiędzy Gronowem Elbląskim a Jegłownikiem. Mieszkańców gminy interesuje los drzew przy inwestycji.

Droga powiatowa Jegłownik – Gronowo Elbląskie przechodzi remont. Jezdnia na odcinku dwóch kilometrów zostanie poszerzona do 5,5 metra, zostanie położona nawierzchnia bitumiczna, przebudowane zostanie skrzyżowanie, zjazdy, zatoczki autobusowe. Koszt inwestycji wynosi 4 mln zł, prace mają zakończyć się do 20 listopada.

Obawy mieszkańców gminy Gronowo Elbląskie budzą drzewa rosnące przy drodze.

„Problem dotyczy wycinki drzew, a raczej jej braku. Otóż droga jest wąska i bardzo zniszczona przez przydrożne korzenie drzew, które wypychają asfalt. Same drzewa są nie małym zagrożeniem, np. po ostatniej nawałnicy wiatr powalił drzewa na jezdnię. Mieszkańcy Gronowa Elbląskiego mają spore wątpliwości, co do trwałości wykonywanego remontu (drzewa na nowo zniszczą nowa nawierzchnię), jak i własnego bezpieczeństwa” - napisał do nas jeden z czytelników portElu.

- Dokumentacja projektowa nie zakłada wycinki drzew. Drzewa zostały odeskowane w celu ich zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prowadzenia robot – informuje Józef Zamojcin, dyrektor Zarządu Dróg powiatowych w Pasłęku.