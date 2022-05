- To duchowy testament, do którego Polacy odwoływali się w trudnych dla naszego narodu chwilach. Testament, który jest międzypokoleniowym spoiwem budującym naszą narodową tożsamość – tak o Konstytucji 3 Maja mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej na dzisiejszych uroczystościach. Zobacz zdjęcia.

Nietypowo, bo na bulwarze Zygmunta Augusta odbyły się miejsce uroczystości upamiętniające 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy św. w katedrze pw. św. Mikołaja poczty sztandarowe w towarzystwie orkiestry wojskowej i asysty wojskowej przemaszerowały pod Most Wysoki.

- Obchodzimy dziś 231. rocznicę wyjątkowego wydarzenia. 3 maja 1791 r. została uchwalona konstytucja. Pierwsza w Europie, nowoczesna, jak na tamte czasy ustawa zasadnicza. Majowa konstytucja gruntownie zmieniła zasady funkcjonowania Rzeczpospolitej dając tym samym podwaliny do głębokich przemian ustrojowych mogących ocalić suwerenność i niepodległość Rzeczpospolitej. To duchowy testament, do którego Polacy odwoływali się w trudnych dla naszego narodu chwilach. Testament , który jest międzypokoleniowym spoiwem budującym naszą narodową tożsamość – mówił Antoni Czyżyk, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej na dzisiejszych uroczystościach.

- To wyjątkowe wydarzenie w bogatej, ponad 1050. letniej historii Polski. Konstytucja 3 maja jest dla Polaków powodem do szczególnej dumy. Jest dowodem na to, że w chwilach próby Polacy mogą się porozumieć, umiejętnie rozgrywać sprawy polityczne, a przede wszystkim dostrzegać wspólne dobro. Wielkie wydarzenia związane są z wielkimi nazwiskami. Czas pracy i uchwalenia konstytucji 3 maja wiążemy z polskimi patriotami: królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, Ignacym Potockim, Hugo Kołłątajem, Stanisławem Staszicem, Adamem Krasińskim i księciem Józefem Poniatowskim, którzy ratunek dla ówczesnej Rzeczpospolitej widzieli w reformowaniu państwa – dodał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Żywa jest pamięć, że tego dnia Sejm Czteroletni uwieńczył swą działalność wspaniałym dziełem: konstytucją, która wprowadziła Polskę do grona oświeconych i nowoczesnych państw. Przesłanie, które ze sobą niosła przez lata niewoli podtrzymywało ducha narodowej jedności i dążenia do niepodległości. Stała się fundamentem polskiego społeczeństwa obywatelskiego. To także nasz wielki wkład w światową myśl ustrojową – zaznaczył Edward Pietrulewicz, dyrektor Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Po części oficjalnej na rzece Elbląg odbyła się parada jednostek pływających.

Więcej o konstytucji 3 maja przeczytasz tutaj.