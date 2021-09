Dwa budynki, jeden dojazd i mały problem

- Obawiamy się, że zostaniemy pozbawieni dojazdu do naszego budynku. Sąsiedzi otrzymali zgodę na wykupienie od miasta gruntu, z którego my od lat korzystamy – zwrócili się do naszej redakcji mieszkańcy budynku przy ul. Królewieckiej 116. Urzędnicy i mieszkańcy sąsiedniego budynku uspokajają. - Będzie ustalona służebność przejazdu przez tę działkę – zapewniają.

Do budynku przy ul. Królewieckiej 116 można dojechać tylko od ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Prowadzi do niego gruntowa droga, obok której jest płot, wyznaczający około 300-metrowy teren użytkowany do tej pory przez mieszkańców z ul. Królewieckiej.

- Ten teren za płotem, przylegający do naszego budynku, jest przez nas użytkowany od lat. Dlatego ze zdziwieniem odebraliśmy informację, że wspólnota z sąsiedniego budynku chce część tego terenu wykupić. Nikt z władz miasta nie zapytał nas, czy my też byśmy nie chcieli z takiej propozycji skorzystać – mówi mieszkaniec budynku przy ul. Królewieckiej.

Mieszkańcy przy ul. Curie-Skłodowskiej 3-5 chcą wykupić działkę sąsiadującą z ich budynkiem, bo m.in. nie mają gdzie parkować aut.

- Chcieliśmy ją od miasta wydzierżawić, ale w urzędzie usłyszeliśmy, że w grę wchodzi jej kupno z 95-procentową bonifikatą. Skorzystaliśmy z tej propozycji. Nie wiemy jeszcze, jak to wszystko zagospodarujemy. Trwają ustalenia – mówią mieszkańcy ul. Skłodowskiej-Curie, których spotkaliśmy na miejscu.

Prezydent Elbląga wydał już zgodę na sprzedaż działki wspólnocie przy ul. Słodowskiej-Curie. Mieszkańcy z budynku przy ul. Królewieckiej 116 nie mogą tego zrozumieć.

- Obawiamy się, że zostaniemy pozbawieni dojazdu do naszego budynku, do garażu. Jedyny dojazd, jaki jest możliwy, to właśnie od strony Skłodowskiej-Curie przez drogę, która teraz będzie własnością sąsiadów – martwią się. - Dlaczego nikt nie pomyślał w urzędzie, by podzielić tę działkę na dwie mniejsze – by jedną część moglibyśmy wykupić my, a drugą – sąsiedzi? - pytają.

- Na pewno nie pozbawimy dojazdu sąsiadów. Przy sprzedaży działki będzie ustanowiona służebność przejazdu – zapewniają mieszkańcy z ul. Skłodowskiej-Curie.

Podobnie zapewniają urzędnicy, którzy przysłali nam w odpowiedzi na nasze pytania informację, że obie wspólnoty były informowane o całej procedurze pisemnie.

Wjazd na teren obu wspólnot od ul. Skłodowskiej-Curie (fot. Michał Skroboszewski)

- Po dokonaniu analizy przedmiotowego terenu oraz biorąc pod uwagę interesy każdej ze Wspólnot Mieszkaniowych, jak i właściciela dz. nr 188/28 (na którym posadowiony jest garaż), uzgodniono, iż najbardziej zasadnym było wydzielenie części działki nr 188/31 (aktualnie jest to działka nr 188/32), na rzecz WM ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-5 z dwóch powodów. Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-5 posiada działkę wydzieloną wyłącznie po obrysie budynku, w takim wypadku właścicielom lokali ww. budynku, przysługuje roszczenie o nabycie prawa własności nieruchomości przyległej, która wspólnie z działką pod budynkiem, spełniać będzie wymogi samodzielnej działki budowlanej. WM ul. Królewieckiej 116 posiada teren przyległy – działkę niezbędną do obsługi budynku, a co za tym idzie stanowiącą samodzielną działkę budowlaną. W związku z powyższym przedmiotowej Wspólnocie nie przysługuje roszczenie o nabycie działki przyległej – wyjaśnia Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. I dodaje: - Ze względu na przeprowadzone w listopadzie 2020 r. prace związane z odnową nawierzchni jezdni i chodników przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, nie ma możliwości zlokalizowania nowego czy też poszerzenia już istniejącego zjazdu z drogi publicznej. Dojazd do obu wspólnot winien odbywać się jednym wspólnym zjazdem (przez nowo wydzieloną działkę – 188/32). Nadmieniamy jednocześnie, iż ani WM ul. Królewieckiej 116, ani właściciel garażu zlokalizowanego na działce nr 188/28 nie zostaną pozbawieni dojazdu, ponieważ przy sprzedaży działki nr 188/32 zostanie na niej ustanowiona służebność przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działek nr 188/29 i nr 188/28.