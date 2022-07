Działkowiczka pyta o działkę

Co będzie się działo na pustej działce przy ul. Królewieckiej, w sąsiedztwie ogrodów działkowych i schroniska dla zwierząt? - pyta nasza Czytelniczka. - Jakiś czas temu została uporządkowana dokonano wycinki krzewów i nic się dalej nie dzieje. Ogrodzono tylko teren, odcinając ogrody działkowe od jednej z dróg dojazdowych – dodaje. Sprawdziliśmy.

Wspomniany przez Czytelniczkę teren o powierzchni ponad hektara kupiła od miasta pod koniec 2020 roku spółka Planet Beach z Warszawy za kwotę 819 tys. zł netto. Jak wówczas informowaliśmy inwestor ma czas na rozpoczęcia zabudowy działki do końca 2024 roku i jej zakończenia do 31 grudnia 2026 r.

- Na terenie obecnie nic się nie dzieje, mimo że już spory czas temu został on uporządkowany, dokonano wycinki krzewów, ponadto teren został odgrodzony od pobliskiej ulicy bramą z zakazem przejścia, odcinając w ten sposób ogródki działkowe od jednej z dróg dojazdowych. Faktem jest, iż droga ta nie przynależała do żadnego z ROD. Szkoda jednak, że nie pozostawiono choćby wąskiego bufora oddzielającego sprzedany teren od ogródków działkowych. Efekt jest taki, iż teren inwestora przylega bezpośrednio do ogrodzenia ROD, zatem tym bardziej istotne jest, co znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie działek – pisze Czytelniczka w mailu do naszej redakcji.

- Informowaliście, że teren znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i "jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje w tym miejscu usługi nieuciążliwe dla środowiska". Co jednak mieści się pod definicją "nieuciążliwości dla środowiska"? Jaki wpływ będzie miała inwestycja na użytkowanie ogródków działkowych, a także na znajdującą się tam faunę i florę? - pyta Czytelniczka.

Nie wiadomo jeszcze, co w tym miejscu powstanie. Inwestor, gdy ostatnio z nim korespondowaliśmy, nie chciał jeszcze zdradzać swoich planów. - Inwestor nie złożył jeszcze wniosku o pozwolenie na budowę – informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego.

Nie złożył też żadnych innych wniosków związanych np. z oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko.