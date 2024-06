- To jest niezwykle ważne, bo dzięki temu możemy czuć swoją tożsamość, wiedzieć, że gdzieś przynależymy i nie czuć się obco. Możemy przekazywać naszą wiarę swoim dzieciom, a dziadkowie swoim wnukom, my tu jesteśmy od pokoleń - mówi pani Bogumiła podczas sobotniej (22 czerwca) uroczystości konsekracji cerkwi greckokatolickiej przy ul. Traugutta w Elblągu. Zobacz zdjęcia.

O tym, czym jest i na czym dokładnie polega konsekracja cerkwi greckokatolickiej, pisaliśmy kilka dni temu. Dziś na uroczystości pojawili się były i obecny prezydent Elbląga, księża i biskupi, mieszkańcy oraz wierni z innych miast, chcący wziąć udział w ceremonii.

- To bardzo duże wydarzenie - mówi przejęta pani Krystyna, która przyjechała z Ostaszewa specjalnie na konsekrację. - Miałam już okazję zobaczyć cerkiew wcześniej, jestem pod ogromnym wrażeniem jej wystroju, zwłaszcza wnętrza. To naprawdę ważny dzień.

Dlaczego konsekracja ma tak duże znaczenie dla grekokatolików? O tym opowiedziała pani Bogumiła z Elbląga, która na uroczystość przyszła razem z rodzicami i dziećmi.

- To jest niezwykle ważne, bo dzięki temu możemy czuć swoją tożsamość, wiedzieć, że gdzieś przynależymy i nie czuć się obco. Możemy przekazywać naszą wiarę swoim dzieciom, a dziadkowie swoim wnukom, my tu jesteśmy od pokoleń - mówi z uśmiechem. - Byłam już wcześniej na konsekracji, między innymi w Giżycku. Nasza cerkiew jest przepiękna i super jest zapraszać tu ludzi z całej Polski, spotkałam dziś kolegów z innych miast. Naprawdę możemy się szczycić tym, że mamy piękną cerkiew - dodaje.

Podczas uroczystości cerkiew wypełniła się wiernymi, którzy w podniosłej atmosferze wspólnych modlitw i śpiewów obserwowali rytuał poświęcenia ołtarza.

- Świątynia wschodnia, cerkiew, ma być syntezą trzech sztuk, architektury, malarstwa i śpiewu - mówi ksiądz Juliusz Krawiecki, który na konsekrację przyjechał z Bartoszyc. - Jestem tu dziś, bo musiałem, chciałem i powinienem.

Podczas uroczystości śpiewał męski chór Żurawie. Nie zabrakło bogatej ikonografii, kluczowej dla tradycji bizantyjskiej. Księża trzykrotnie umyli ołtarz (wodą święconą, wodą różaną oraz winem), a następnie również trzykrotnie, wraz z chętnymi wiernymi, odbyli procesję wokół świątyni (dwa razy w prawą stronę i raz w lewą stronę).

- To ogromne wzruszenie dla grekokatolików, bo tyle lat czekaliśmy, żeby mieć większą cerkiew, żeby się w niej modlić, to jest przeżycie duchowe - mówi poruszona pani Marta z Elbląga, która razem z rodziną stara się co niedzielę uczestniczyć w liturgiach.

Po procesji nastąpił kulminacyjny moment konsekracji cerkwi, czyli umieszczenie relikwii w ołtarzu. Od tej chwili cerkiew jest oficjalnie poświęcona. Po uroczystej ceremonii dla zebranych została odprawiona tradycyjna liturgia.